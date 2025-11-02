Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 3/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 3/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 14/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Bính Tý - Dương Thủy khắc Dương Hỏa: Là ngày có Địa Chi khắc Thiên Can nên khá xấu, báo hiệu vận khí không thuận lợi. Trong ngày này, không nên tiến hành các công việc lớn vì dễ gặp trắc trở, hao tốn nhiều công sức mà kết quả không như mong muốn. Tuy nhiên, những việc nhỏ vẫn có thể tiến hành bình thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 3/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 3/11/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 3/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Hai.

Việc nên và không nên làm ngày 3/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, mai táng, an táng, cầu tài lộc, kiện tụng và tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, cưới hỏi, chữa bệnh, tế lễ, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa và động thổ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 3/11/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi công việc.

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch.

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Dân nhật: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi việc.

Thiên hoả: Xấu về lợp nhà.

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành

Phi ma sát: Kỵ cưới hỏi, chuyển về nhà mới.

Ngũ quỹ: Kỵ xuất hành.

Quả tú: Xấu với cưới hỏi.

Nguyệt kỵ*: Xấu mọi việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 3/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Canh Ngọ, Mậu Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 3/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 3/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long đầu: Thích hợp xuất hành vào buổi sáng sớm, vận khí hanh thông, cầu tài dễ thành công, gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong mọi việc.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 3/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 3/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 3/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.