Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 7/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 7/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 18/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Sương Giáng.

Ngày Thoa Nhật (Tiểu Cát) - Ngày Canh Thìn - Dương Thổ sinh Dương Kim: Là ngày tốt vừa (tiểu cát), có Địa Chi sinh xuất cho Thiên Can. Trong ngày này, con người dễ tạo được sự hòa hợp, đoàn kết; công việc diễn ra thuận lợi, ít gặp trở ngại. Mọi việc đều có khả năng đạt kết quả tốt, có thể tiến hành các kế hoạch và dự định quan trọng.

Xem lịch âm hôm nay ngày 7/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 7/11/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 7/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Sáu.

Việc nên và không nên làm ngày 7/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như cầu tài lộc, sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, xây dựng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, xuất hành đi xa, chuyển về nhà mới, động thổ, mai táng, an táng, cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 7/11/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Nguyệt ân*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Thiên ân: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Dương thác*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 7/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 7/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 7/11/2025

Ngày xuất hành:

Chu tước: Xuất hành và cầu tài đều không thuận lợi. Dễ gặp hao tài, mất của, nếu có tranh chấp hoặc kiện cáo thì thường chịu thiệt, khó giành phần thắng.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 7/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 7/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 7/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.