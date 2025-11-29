Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 29/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 29/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 10/10/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Nhâm Dần – Dương Thủy sinh Dương Mộc: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên mang năng lượng rất tốt (đại cát). Thiên khí và địa chi hòa hợp, sinh nhập, giúp mọi người dễ đồng lòng, tinh thần gắn kết. Các công việc tiến hành trong ngày thường thuận lợi, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 29/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 29/11/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 29/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 29/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như đổ trần, lợp mái nhà kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xuất hành đi xa, động thổ, xây dựng, chuyển về nhà mới, sửa chữa nhà, cưới hỏi, mai táng, an táng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 29/11/2025

Sao tốt:

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

Ngũ phú*: Tốt mọi công việc.

Lục hợp*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài.

Hà khôi: Kỵ việc khởi công xây nhà cửa.

Ngũ hư: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Trùng tang*: Kỵ việc cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Trùng phục: Kỵ việc cưới hỏi, an táng.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 29/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Ngọ, Tuất.

Tuổi khắc với ngày: Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 29/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 29/11/2025

Ngày xuất hành:

Đường phong: Là ngày rất tốt, xuất hành hanh thông, cầu tài dễ đạt như ý, lại có thể gặp được quý nhân nâng đỡ.Hướng xuất hành:

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 29/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 29/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 29/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.