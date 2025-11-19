Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 19/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 19/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 30/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thanh long hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Chế Nhật (Hung) – Ngày Nhâm Thìn – Dương Thổ khắc Dương Thủy: Là ngày Địa Chi khắc với Thiên Can nên khá xấu. Không thích hợp để bắt đầu hay thực hiện các công việc lớn vì dễ hao tổn công sức. Những việc nhỏ vẫn có thể tiến hành như thường.

Xem lịch âm hôm nay ngày 19/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 19/11/2025 rơi vào ngày Thanh long hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 19/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Tư.

Việc nên và không nên làm ngày 19/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, tế lễ, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xuất hành đi xa đổ trần, xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, cưới hỏi và chuyển về nhà mới sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 19/11/2025

Sao tốt:

Giải thần*: Tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan.

Ích hậu: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Thanh long*: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Sao xấu:

Nguyệt phá: Xấu về xây dựng nhà cửa.

Lục bất thành: Xấu đối với xây dựng.

Vãng vong: Kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, động thổ.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 19/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 19/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 19/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long đầu: Xuất hành vào buổi sáng là tốt nhất. Cầu tài dễ đạt kết quả thuận lợi, mọi việc diễn ra suôn sẻ và như ý.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 19/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 19/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 19/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.