Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 18/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 18/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 29/9/2025 âm lịch nhằm ngày Câu trận hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Tân Mão, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) – Ngày Tân Mão – Âm Kim khắc Âm Mộc: Là ngày Thiên Can khắc với Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc sẽ dễ gặp trở ngại, tốn nhiều công sức mà khó đạt kết quả như mong muốn. Tốt nhất nên hạn chế thực hiện các việc quan trọng trong ngày này.

Xem lịch âm hôm nay ngày 18/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 18/11/2025 rơi vào ngày Câu trận hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 18/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 18/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh, tế lễ và xuất hành đi xa sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, cưới hỏi, chuyển về nhà mới, mai táng và an táng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 18/11/2025

Sao tốt:

Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự.

Lục hợp*: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Thiên quý*: Tốt mọi công việc.

Thiên đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Câu trận: Kỵ việc mai táng.

Hoang vu: Xấu mọi công việc.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 18/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi.

Tuổi khắc với ngày: Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 18/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Dần (03h-05h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Mão (05h-07h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Ngọ (11h-13h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mùi (13h-15h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Dậu (17h-19h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Sửu (01h-03h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Tỵ (09h-11h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thân (15h-17h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Hợi (21h-23h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Xuất hành hôm nay âm lịch 18/11/2025

Ngày xuất hành:

Huyền vũ: Xuất hành dễ gặp tranh cãi, vướng vào điều không may, không thuận lợi cho việc đi lại. Tốt nhất nên hạn chế xuất hành trong ngày này.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 18/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 18/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 18/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.