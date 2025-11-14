Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 15/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 15/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 26/9/2025 âm lịch nhằm ngày Thiên lao hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Mậu Tý, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Phạt Nhật (Đại Hung) - Ngày Mậu Tý - Dương Thổ khắc Dương Thủy: Ngày này Thiên Can khắc với Địa Chi nên rất xấu. Nếu tiến hành công việc, sẽ gặp nhiều trở ngại, tốn công sức và khó thành. Nên tránh thực hiện các việc lớn trong ngày.

Xem lịch âm hôm nay ngày 15/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 15/11/2025 rơi vào ngày Thiên lao hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 15/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Bảy.

Việc nên và không nên làm ngày 15/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, kiện tụng, tranh chấp, mai táng và an táng sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, xây dựng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, cưới hỏi sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 15/11/2025

Sao tốt:

Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng.

Minh tinh: Tốt mọi công việc.

Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch

Phổ hộ: Tốt mọi việc, nhất là làm phúc, cưới hỏi, xuất hành.

Dân nhật: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thiên ngục: Xấu mọi việc.

Thiên hoả: Xấu về lợp nhà.

Thổ ôn: Kỵ xây dựng, đào ao, đào giếng, xấu về tế tự

Hoàng sa: Xấu đối với xuất hành.

Phi ma sát: Kỵ cưới hỏi, chuyển về nhà mới.

Ngũ quỹ: Kỵ việc xuất hành.

Quả tú: Xấu với cưới hỏi.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 15/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Bính Ngọ, Giáp Ngọ.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 15/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 15/11/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ đầu: Xuất hành và cầu tài đều thuận lợi. Mọi việc đi lại đều suôn sẻ và thông đạt.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Bắc để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 15/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 15/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 15/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.