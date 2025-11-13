Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 13/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 13/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 24/9/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Bính Tuất, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) - Ngày Bính Tuất - Dương Hỏa sinh Dương Thổ: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt, mang đến vận khí cát lành, mọi sự thuận lợi. Thiên khí và địa chi tương sinh giúp con người hòa hợp, đoàn kết, công việc hanh thông và ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 13/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 13/11/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 13/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 13/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, xây dựng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, kiện tụng, tranh chấp, chuyển về nhà mới, xuất hành đi xa, cưới hỏi, mai táng, an táng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 13/11/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

Mãn đức tinh: Tốt mọi công việc.

Nguyệt đức*: Tốt mọi công việc.

Thiên đức*: Tốt mọi công việc.

Sao xấu:

Thổ phủ: Kỵ xây dựng, động thổ.

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Tội chỉ: Xấu với tế tự, kiện cáo.

Tam tang: Kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng.

Quỷ khốc: Xấu với tế tự, mai táng

Ly sàng: Kỵ việc cưới hỏi.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 13/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 13/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thìn (07h-09h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Tỵ (09h-11h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thân (15h-17h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Dậu (17h-19h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Hợi (21h-23h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Sửu (01h-03h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mão (05h-07h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mùi (13h-15h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Tuất (19h-21h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Xuất hành hôm nay âm lịch 13/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long túc: Không nên xuất hành hay đi xa trong ngày này vì dễ gặp điều bất lợi. Tài lộc khó tụ, mọi việc tiến hành đều kém thuận. Nếu có kiện cáo, phần thiệt thường về mình.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Nam để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 13/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 13/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 13/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.