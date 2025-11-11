Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 11/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 11/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 22/9/2025 âm lịch nhằm ngày Kim quỹ hoàng đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Giáp Thân, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Chế Nhật (Hung) - Ngày Giáp Thân - Dương Kim khắc Dương Mộc: Là ngày Địa Chi khắc với Thiên Can nên khá xấu, không thuận lợi. Tránh tiến hành các công việc lớn để hạn chế hao tổn công sức và kết quả kém như ý. Tuy nhiên, các việc nhỏ vẫn có thể thực hiện bình thường, ít gặp trở ngại.

Xem lịch âm hôm nay ngày 11/11/2025.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 11/11/2025 rơi vào ngày Kim quỹ hoàng đạo được đánh giá là ngày Tốt.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 11/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Ba.

Việc nên và không nên làm ngày 11/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như sửa chữa nhà, đổ trần, lợp mái nhà, kiện tụng, tranh chấp, xây dựng, khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, cầu tài lộc, động thổ và chuyển về nhà mới sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, cưới hỏi, mai táng, an táng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 11/11/2025

Sao tốt:

Sinh khí: Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây.

Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương.

Dịch mã*: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành.

Phúc hậu: Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Thiên tặc: Xấu đối với khởi tạo, động thổ, nhập trạch, khai trương.

Tam nương*: Xấu mọi công việc.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 11/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn.

Tuổi khắc với ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 11/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Sửu (01h-03h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ Thìn (07h-09h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mùi (13h-15h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Tuất (19h-21h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Mão (05h-07h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Ngọ (11h-13h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thân (15h-17h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Dậu (17h-19h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Hợi (21h-23h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 11/11/2025

Ngày xuất hành:

Thanh long đầu: Xuất hành vào buổi sáng sớm sẽ gặp nhiều thuận lợi. Cầu tài dễ thành, công việc hanh thông và mọi sự diễn ra như ý muốn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 11/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 11/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 11/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.