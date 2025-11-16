Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 16/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 16/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 27/9/2025 âm lịch nhằm ngày Huyền vũ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Tuất, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Lập Đông.

Ngày Ngũ Ly Nhật (Tiểu Hung) – Ngày Kỷ Sửu – Âm Thổ đồng hành: Là ngày Thiên Can và Địa Chi đồng cực, đồng cực nên dễ sinh bất hòa, khó hòa hợp. Mọi việc lớn tiến hành trong ngày này thường không thuận, dễ nảy sinh cản trở và xung đột.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 16/11/2025 rơi vào ngày Huyền vũ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 16/11/2025 dương lịch rơi vào Chủ nhật.

Việc nên và không nên làm ngày 16/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như kiện tụng, tranh chấp sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như đổ trần, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, cầu tài lộc, động thổ, sửa chữa nhà, lợp mái nhà, xây dựng, chuyển về nhà mới, chữa bệnh, tế lễ, xuất hành đi xa, cưới hỏi, mai táng và an táng sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 16/11/2025

Sao tốt:

Phúc sinh: Tốt mọi công việc.

Hoạt diệu: Tốt mọi công việc.

Mẫu thương*: Tốt về cầu tài lộc, khai trương.

Sao xấu:

Thiên cương*: Xấu mọi công việc.

Tiểu hồng sa: Xấu mọi công việc.

Tiểu hao: Xấu về kinh doanh, cầu tài

Nguyệt hư: Xấu đối với việc cưới hỏi, mở cửa, mở hàng.

Thần cách: Kỵ việc tế tự.

Trùng tang*: Kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công xây nhà.

Trùng phục: Kỵ việc cưới hỏi, an táng.

Ly sào: Xấu về dọn nhà mới, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 16/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Tỵ, Dậu.

Tuổi khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 16/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Mão (05h-07h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Tỵ (09h-11h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Thân (15h-17h): Tư mệnh. Mọi việc đều tốt.

Giờ Tuất (19h-21h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Hợi (21h-23h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Sửu (01h-03h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Giờ Thìn (07h-09h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Ngọ (11h-13h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Mùi (13h-15h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Dậu (17h-19h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Xuất hành hôm nay âm lịch 16/11/2025

Ngày xuất hành:

Bạch hổ kiếp: Xuất hành và cầu tài đều dễ đạt kết quả tốt. Nếu đi theo hướng Nam hoặc Bắc sẽ càng thuận lợi, mọi việc hanh thông hơn.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 16/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 16/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 16/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.