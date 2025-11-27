Thông tin chung về lịch âm hôm nay ngày 27/11/2025

Theo lịch âm 2025, ngày 27/11/2025 dương lịch sẽ rơi vào ngày 08/10/2025 âm lịch nhằm ngày Bạch hổ hắc đạo.

Xét về can chi, hôm nay là ngày Canh Tý, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ thuộc tiết khí Tiểu Tuyết.

Ngày Bảo Nhật (Đại Cát) – Ngày Canh Tý – Âm Thổ khắc Âm Thủy: Là ngày Thiên Can sinh Địa Chi nên rất tốt (đại cát). Thiên khí và địa chi hòa hợp, con người dễ đồng lòng, công việc diễn ra thuận lợi và ít gặp trở ngại.

Lịch âm hôm nay ngày gì?

Ngày 27/11/2025 rơi vào ngày Bạch hổ hắc đạo được đánh giá là ngày Xấu.

Hôm nay âm lịch là thứ mấy?

Theo Lịch Vạn Niên 2025, ngày 27/11/2025 dương lịch rơi vào thứ Năm.

Việc nên và không nên làm ngày 27/11/2025

Việc nên làm:

Ngày này các hoạt động như cầu tài lộc, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, khai trương, xây dựng, sửa chữa nhà, cưới hỏi và chuyển về nhà mới, kiện tụng, tranh chấp, mai táng, an táng, chữa bệnh và tế lễ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi.

Việc không nên làm:

Các hoạt động như xuất hành đi xa, đổ trần, động thổ và lợp mái nhà sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Sao tốt - Sao xấu âm lịch hôm nay 27/11/2025

Sao tốt:

Thiên mã: Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc.

U vi tinh: Tốt mọi công việc.

Yếu yên*: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi.

Nguyệt không: Tốt cho việc làm nhà, làm giường.

Thiên đức hợp*: Tốt mọi công việc.

Thiên xá*: Tốt mọi việc nhất là tế tự, giải oan.

Sao xấu:

Bạch hổ: Kỵ việc mai táng.

Nguyệt kiến chuyển sát: Kỵ việc động thổ.

Phủ đầu dát: Kỵ việc khởi tạo.

Thiên địa chính chuyển: Kỵ động thổ.

Tuổi hợp và xung khắc với ngày 27/11/2025

Tuổi hợp với ngày: Thìn, Thân.

Tuổi khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần.

Giờ xuất hành - Lý thuần phong: Xem giờ tốt, xấu xuất hành hôm nay âm lịch ngày 27/11/2025

Giờ hoàng đạo:

Giờ Tý (23h-01h): Kim quỹ. Tốt cho việc cưới hỏi.

Giờ Sửu (01h-03h): Kim Đường. Hanh thông mọi việc.

Giờ Mão (05h-07h): Ngọc đường. Rất tốt cho việc giấy tờ, công văn, học hành khai bút.

Giờ Ngọ (11h-13h): Tư mệnh. Mọi công việc đều tốt.

Giờ Thân (15h-17h): Thanh long. Tốt cho mọi việc, đứng đầu bảng trong các giờ Hoàng Đạo.

Giờ Dậu (17h-19h): Minh đường. Có lợi cho việc gặp các vị đại nhân, cho việc thăng quan tiến chức.

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (03h-05h): Bạch hổ. Kỵ mọi công việc.

Giờ Thìn (07h-09h): Thiên lao. Mọi công việc bất lợi.

Giờ Tỵ (09h-11h): Nguyên vũ. Kỵ kiện tụng, giao tiếp.

Giờ Mùi (13h-15h): Câu trận. Rất kỵ trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ.

Giờ Tuất (19h-21h): Thiên hình. Rất kỵ kiện tụng.

Giờ Hợi (21h-23h): Chu tước. Kỵ các việc tranh cãi, kiện tụng.

Xuất hành hôm nay âm lịch 27/11/2025

Ngày xuất hành:

Khu thố: Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được và trên đường đi dễ mất của, bất lợi.

Hướng xuất hành:

Xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Hỷ thần và xuất hành theo hướng Tây Nam để rước Tài thần.

Hướng dẫn xem lịch âm hôm nay 27/11/2025

Độc giả có thể tra cứu lịch âm hôm nay ngày 27/11/2025 bằng cách xem trên lịch in. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lịch âm trên Báo Điện tử VTC News.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng xem lịch âm 27/11/2025, bao gồm: ngày âm lịch, dương lịch, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo cùng với những việc nên và không nên làm.

Việc nắm rõ các thông tin này sẽ hỗ trợ bạn chọn thời điểm thích hợp cho các hoạt động, giúp mọi công việc diễn ra hiệu quả và chính xác hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.