Lễ khai giảng khác biệt: 'Em tự hào là người Việt Nam và cảm ơn TH School'

Chia sẻ trong ngày khai giảng năm học 2025-2026 khi quay trở lại trường, Phạm Thanh Mai, cựu học sinh TH School xúc động: “Em cảm ơn TH School đã tạo cho chúng em cơ hội học tập, động viên chúng em tham gia nhiều cuộc thi để khám phá bản thân và tiến bộ hơn như hôm nay”.

Chiều 5/9, tại TH School cơ sở Chùa Bộc đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026. Lễ khai giảng năm nay ấn tượng và vô cùng sôi động khi hội tụ hàng trăm học sinh, cựu học sinh, phụ huynh đến từ TH School ở cả cơ sở Chùa Bộc và cơ sở Hòa Lạc, hòa chung tinh thần khởi đầu năm học “Không ngừng vươn xa” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Buổi lễ càng đặc biệt hơn khi diễn ra trong chuỗi sự kiện lớn của đất nước chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục - tôn vinh và khẳng định vai trò của giáo dục trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trong niềm tự hào đó, Lễ khai giảng của TH School được mở đầu bằng màn biểu diễn trống đầy ấn tượng của các em học sinh trong màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ thể hiện bài "Đất nước lời ru".

Học sinh TH School mặc áo cờ đỏ sao vàng tự hào và tự tin thể hiện tiết mục trống mở màn “Đất nước lời ru”.

“Em tìm được hạnh phúc ở TH School”

Em Phạm Thanh Mai, sinh năm 2004 theo học tại TH School năm 2018-2022, xúc động được trở lại trường đúng dịp khai giảng. Hiện tại Mai đang học tại Học viện Ngoại giao, ngành Kinh tế Quốc tế.

“Được tham gia lễ khai giảng năm nay, em thấy luôn yêu thương như ngày nào. Khác biệt là học sinh càng về sau càng năng động hơn, giỏi giang hơn. Các bạn nhỏ nhưng tiếng Anh rất tốt và thành tích tốt. Trường đầu tư trang thiết bị học tập nhiều hơn, “xịn” hơn. Em cảm ơn TH School đã tạo cho chúng em cơ hội học tập, động viên chúng em tham gia nhiều cuộc thi để khám phá bản thân và tiến bộ hơn như hôm nay”, Thanh Mai thổ lộ.

Bắt đầu từ năm lớp 9, Mai từ Tuyên Quang xuống Hà Nội học tập. “Em luôn tự hào và hạnh phúc trong thời gian học tại cơ sở Hòa Lạc. Đây là cơ sở nội trú nên em đã cùng các bạn lớn lên và học tập cùng nhau. Sau thời gian học tại TH School, em đã tự lập và trưởng thành hơn. Em tìm được niềm hạnh phúc khi Nhà trường hỗ trợ rất nhiều trong hành trình khám phá đam mê bản thân.

Khi có những dự án, nhà trường luôn ủng hộ chúng em nhiệt tình. Trong các câu lạc bộ hay sự kiện, thầy cô đều khuyến khích chúng em tận dụng tối đa khả năng của mình và học hỏi thêm kỹ năng lãnh đạo để em được phát triển bản thân mỗi ngày. Trước đây, em không nghĩ mình có thể hát và đánh đàn dân tộc T'rưng nhưng sau đó được học, tham gia các câu lạc bộ đã thấy khả năng của mình với âm nhạc”, Thanh Mai chia sẻ.

Cô nữ sinh không bao giờ quên trong quá trình học tập, nhất là năm lớp 11, 12, thầy cô hỗ trợ rất nhiều, thậm chí còn dành cả buổi tối ở lại ký túc xá cùng học sinh giải đề. Trong các tiết học, thầy cô chủ động hỏi han tình hình học tập, kiểm tra các mốc điểm số của học sinh để đưa ra những gợi ý học tập và hướng đi cho từng bạn.

Trong đời sống, học sinh có những cảm xúc cá nhân, thể hiện cái tôi nhiều ở giai đoạn “tuổi dậy thì”. Khi đó, thầy cô lại đóng vai trò là bố mẹ để góp ý với những bạn cần tiến bộ hơn, cần hòa đồng hơn và khuyến khích phát huy với những bạn học tập tốt, vui vẻ với mọi người.

Cùng chung cảm xúc, Vũ Sĩ Nam Anh, sinh năm 2007, học 2022-2025 tại TH School cơ sở Vinh - Nghệ An, cho biết, em rất bồi hồi khi dự khai giảng: “Em được dự khai giảng 3 năm ở trường nhưng quay lại với tư cách cựu học sinh, thấy các em nhỏ lại thấy hình bóng của mình những năm trước. Em thấy tự hào khi qua từng năm số lượng học sinh đông hơn và tích cực tham gia văn nghệ hơn”.

Nam Anh cho biết, TH School đã tạo cho em nhiều cơ hội. Năm 2022, TH School cơ sở Vinh thành lập và đã mở ra cho học sinh ở Vinh, Nghệ An cơ hội được học tập chương trình Cambridge lần đầu tiên tại xứ Nghệ. Tự tin với nhiều người quen từng theo học tại “ngôi trường màu hồng” này, Nam Anh và bố mẹ quyết định lựa chọn đây là mục tiêu trong hành trình của mình.

“Em cảm thấy mình may mắn khi có nhiều ưu ái. Em được nhiều lần ra cơ sở ở Hòa Lạc để học tập và sinh hoạt như những học sinh nội trú. Tại ngôi trường em theo học có rất nhiều câu lạc bộ, nhiều hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp hay hội chợ gây quỹ để áp dụng kiến thức kinh doanh và gây quỹ cho cộng đồng. Em cảm nhận mình là một học sinh hạnh phúc. Em có nhiều lựa chọn để phát triển bản thân như âm nhạc, thể thao, hoạt động ngoại khóa… bên cạnh việc học”, Nam Anh nhận xét.

Được biết, 3 năm học tại TH School, Nam Anh luôn đạt nhiều thành tích cao. Sau tốt nghiệp, em đã trúng tuyển một số trường tại Việt Nam và sắp tới theo học tại một trường với ngành học là Quản trị kinh doanh và mức học bổng cao tới 90% - một mức học bổng mà rất ít học sinh đạt được.

Tương tự với em Đinh Mai Thùy Trang, sinh năm 2007, có 3 năm theo học tại cơ sở Chùa Bộc. Em chia sẻ: “Quay trở lại trường em thấy bồi hồi vì mới 3 tháng trước vẫn còn học ở đây với tư cách là người tham gia, giờ là người chứng kiến. Năm nay khai giảng rất khác biệt, đổi mới hơn nên em cũng thấy bất ngờ và gặp lại thầy cô em thấy rất hạnh phúc”.

Thùy Trang cho biết, là ngôi trường để em được phát triển bản thân, có thêm quyền để được lên tiếng, được nêu lên quan điểm cá nhân và trưởng thành hơn. Thầy cô thoải mái để trò chuyện, tâm sự với mình như người bạn.

“Em tự hào khi trường ngày càng đổi mới, phát triển nhưng cũng giữ nét truyền thống dân tộc, cái riêng để luôn thu hút học sinh tài năng, năng động về trường theo học. Em tự hào là người Việt Nam và cảm ơn TH School”, Thùy Trang cho hay. Nữ sinh hiện đã đỗ một số trường top của Australia, Hà Lan nhưng quyết định học ở Việt Nam học ngành Quản lý chuỗi cung ứng.

9 năm một hành trình mang giáo dục quốc tế về Việt Nam

Bước sang năm học 2025 – 2026, TH School kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng học sinh trên hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình – kỷ nguyên mà mỗi học sinh được chuẩn bị đầy đủ hành trang tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để tự tin tỏa sáng trong một thế giới nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức.

Học sinh tặng hoa và trò chuyện cùng Nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương, Thái Hương.

Phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập trường, gửi thông điệp: “Dân tộc ta đã đi qua những chặng đường lịch sử vô cùng ý nghĩa.

Nếu thế kỷ 20 là kỷ nguyên giành lại độc lập dân tộc, khai sinh ra đất nước Việt Nam hòa bình, dân chủ thì thế kỷ 21 là kỷ nguyên của tri thức, đổi mới và hội nhập, khi Việt Nam không ngừng nâng cao năng lực, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Và hôm nay, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình - một kỷ nguyên đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo để Việt Nam sẵn sàng bứt phá, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Với TH School, trong nỗ lực dựng xây những “Thế hệ vàng tương lai” luôn đề cao triết lý “hạnh phúc trong giáo dục”, bởi Giáo dục không chỉ là con đường đến tri thức, mà còn là hành trình kiến tạo hạnh phúc.

Với học sinh, Hạnh phúc là được đi học trong niềm vui, được tôn trọng sự khác biệt, phát triển toàn diện về trí tuệ, tâm hồn, thể chất và nhân cách. Với thầy cô, được làm việc trong môi trường nhân văn, sáng tạo, nơi nghề giáo được trân trọng và truyền cảm hứng, để mỗi thầy cô thực sự là người dẫn dắt, chăm sóc học trò bằng tất cả tình yêu thương. Với phụ huynh, Hạnh phúc là được đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của con trong môi trường an toàn, hiện đại, hội nhập quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt”.

Anh hùng Lao động Thái Hương nhấn mạnh: “Với tinh thần “Không ngừng vươn xa”, tôi tin rằng, cùng với sự đồng hành tận tâm của thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, mỗi học sinh TH School không chỉ là công dân Việt Nam trách nhiệm mà còn là công dân toàn cầu, mang trong mình tinh thần tự tôn, ý chí vươn lên và trái tim nhân văn sâu sắc”.

TH School được khởi tạo và phát triển từ khát vọng nuôi dưỡng một môi trường học đường trọn vẹn tình yêu thương, bám sát tôn chỉ “xây dựng TH School bằng trái tim và tấm lòng người mẹ” của Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập trường.

Trong suốt 9 năm vun đắp tri thức, nhà trường không ngừng nỗ lực kiến tạo một hành trình giáo dục toàn diện, nơi học sinh được khai mở trí tuệ, bồi đắp tâm hồn, tiếp cận chương trình quốc tế tiên tiến, đồng thời rèn luyện tư duy toàn cầu và phẩm chất của những nhà lãnh đạo tương lai giàu tri thức, nhân văn và trách nhiệm.

Nhìn lại điểm sáng năm học 2024 - 2025, thầy và trò trường TH School đã gặt hái được những thành tích ấn tượng: Hơn 135 giải thưởng từ các cuộc thi uy tín trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau như toán học, tin học, khoa học, mỹ thuật, thể thao, âm nhạc,... Bên cạnh đó là tỷ lệ điểm A/A* cao trong các kỳ thi A & AS Level và IGCSE của học sinh khối Trung học, khẳng định phương pháp giáo dục đúng đắn, môi trường học tập hạnh phúc khai phóng tiềm năng đã dẫn lối các học sinh vững bước trên con đường học thuật của mình.

Học sinh TH School tham gia sự kiện kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026.

Cũng trong năm học vừa qua, một thế hệ học sinh TH School lại được nâng bước trở thành những tân tú tài đầy hoài bão, đặt chân vào những ngôi trường đại học uy tín cùng các suất học bổng danh giá.

Tiêu biểu là em Shah Chirag Shaurya nhận học bổng toàn phần từ Đại học Bưu chính viễn thông Nam Kinh (Trung Quốc), em Nguyễn Duy Lộc nhận học bổng toàn phần từ trường Đại học Baptist Hong Kong, em Nguyễn Hạnh An nhận học bổng 90% từ IE Business School (Tây Ban Nha), em Nguyễn Bùi Tú Uyên trúng tuyển Đại học Purdue - Top những trường đào tạo kỹ thuật tại Mỹ,... và vô vàn những gương mặt trẻ khác đang chuẩn bị hành trang, sẵn sàng vươn ra biển lớn.

Tại Lễ Khai giảng năm học 2025-2026, nhiều tác phẩm nghệ thuật của học sinh được trưng bày, là minh chứng cho các hoạt động mỹ thuật tại TH School - nơi tiết học mỹ thuật đã trở thành không gian để học sinh thỏa sức sáng tạo, cân bằng giữa việc trau dồi tri thức và nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật.

Nhiều tác phẩm xuất sắc của học sinh đã được trưng bày tại những sự kiện ý nghĩa như Hội thảo Hạnh phúc trong Giáo dục với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Ngày hội Gia đình và Tuần lễ Sữa tươi sạch, cũng như được sử dụng làm hình minh họa trên hộp bánh Trung thu để bán gây quỹ cho các hoạt động nhân văn, phục vụ cộng đồng.