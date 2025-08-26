Lễ hội  'Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ' tại Gia Lai có gì?

(VTC News) -

Ngày 26/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" năm 2025 diễn ra từ ngày 29/8 - 2/9/2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với chủ đề "Khát vọng Biển xanh - Đại ngàn tỏa sáng", chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và sự kiện hợp nhất tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) vào ngày 1/7/2025.

Quang cảnh buổi họp báo công bố Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 của UBND tỉnh Gia Lai.

Trong loạt sự kiện, chương trình nghệ thuật khai mạc mang thông điệp “Phát huy sức mạnh đoàn kết - giữ vững bản sắc - bước tiếp tương lai” sẽ được dàn dựng kết hợp đặc trưng giữa 2 vùng Đông - Tây của tỉnh Gia Lai với nội dung truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, di tích lịch sử, cảnh quan du lịch, những sản vật của vùng đất bazan và biển.

Điểm nhấn chương trình khai mạc là màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ trên bầu trời phố biển Quy Nhơn; Lễ hội ánh sáng và trình diễn nghệ thuật drone và sự xuất hiện các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nổi tiếng tham dự hứa hẹn mang đến bữa tiệc thị giác sôi động cho các bạn trẻ với chủ đề "Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng".

Chương trình khai mạc lễ hội là màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ trên bầu trời phố biển Quy Nhơn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của lễ hội là chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương, trong đó ban tổ chức sẽ phục vụ du khách nếm thử miễn phí 5.000 suất, lúc 17h30 - 19h30 từ ngày 29/8-1/9 tại Công viên Thiếu nhi, đường An Dương Vương.

Qua bàn tay của các đầu bếp tài hoa đến từ TPHCM, Úc, Thái Lan, Nhật Bản và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai, cá ngừ đại dương sẽ được mổ phile và chế biến thành những món ăn sáng tạo, bổ dưỡng và lạ miệng với khẩu vị Âu, Á và Việt Nam.

Tại lễ hội, 5.000 suất cá ngừ đại dương sẽ được mổ phile và chế biến thành những món ăn sáng tạo, bổ dưỡng, lạ miệng để đãi khách.

Cùng với chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương là Lễ hội ấm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Sự kiện quy tụ gần 94 gian hàng và 33 đơn vị, với sự tham gia của các nhà hàng trong và ngoài tỉnh.

Xuyên suốt Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ", UBND tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động khác như: lễ hội đường phố, các loại hình nghệ thuật truyền thống hát bội, bài chòi, biểu diễn võ của truyền, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc.

Biển hồ Gia Lai - Tinh hoa của Đại ngàn.

Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, lễ hội sẽ góp phần tôn vinh lao động sản xuất của nông dân, ngư dân, quảng bá cá ngừ đại dương, cà phê, sản phẩm OCOP và làng nghề. Đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về đất và người Gia Lai - Bình Định đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hoa hậu Đại sứ du lịch 2024 Đinh Thị Hoa - Đại sứ truyền thông của Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ" do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Hoa hậu Đại sứ du lịch 2024 Đinh Thị Hoa - Đại sứ truyền thông của lễ hội chia sẻ: "Lễ hội năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hành trình cảm xúc, đưa du khách từ làn nước trong xanh Kỳ Co - Eo Gió, đến Tháp Đôi cổ kính, rồi hòa mình trong hùng vĩ của Thác K50 nơi đại ngàn Tây Nguyên. Lễ hội sẽ là nơi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và niềm tự hào về quê hương".