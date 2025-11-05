Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc K-Food Fair Hải Phòng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách

(VTC News) -

Cuối tuần qua, Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc - K-Food Fair 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng đã tạo nên một “làn sóng Hallyu” sôi động ngay tại miền Bắc. Diễn ra trong hai ngày 1–2/11 tại Quảng trường châu Âu – Vinhomes Royal Island (Đảo Vũ Yên, Hải Phòng), sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách, mang đến bầu không khí náo nhiệt chưa từng có tại thành phố Cảng.

Hải Phòng lần đầu tổ chức K-Food Fair: Thành phố Cảng vươn mình hội nhập với các lễ hội quốc tế

Nếu trước đây, để hòa mình vào các lễ hội văn hóa Hàn Quốc lớn, người dân miền Bắc thường phải di chuyển tới Hà Nội, thì năm nay, K-Food Fair lần đầu “đổ bộ” Hải Phòng, đánh dấu bước ngoặt đáng tự hào cho thành phố Cảng – đô thị đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ sự kiện quốc tế.

Không gian lễ hội được tái hiện sống động theo phong cách Hàn Quốc, từ những gian hàng ẩm thực rực sắc màu đến các khu trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Khách tham dự được “đi trọn một vòng Hàn Quốc” ngay tại Hải Phòng.

Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Hải Phòng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham gia.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là thiên đường ẩm thực Hàn Quốc trứ danh, nơi người dân được thưởng thức hàng loạt món ngon Hàn nổi tiếng: Từ kimbap, tokbokki, chả cá, gà rán, hotdog phô mai… đến những sản phẩm nhập khẩu chính hãng như cao hồng sâm, nhân sâm, rong biển, lê Hàn Quốc và nhiều mặt hàng chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng được yêu thích tại “xứ kim chi”. Đây là lần hiếm hoi người dân Hải Phòng được mua sắm các sản phẩm Hàn Quốc chất lượng cao ngay tại địa phương, với sự bảo chứng từ các thương hiệu uy tín.

Nhiều món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc có mặt tại sự kiện.

Ngoài ẩm thực, K-Food Fair còn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ: workshop làm kimchi – món ăn mang biểu tượng của văn hóa Hàn Quốc; sân chơi K-Dance và Random Dance đầy năng lượng dành cho giới trẻ; cùng khu trải nghiệm văn hóa để trẻ em và gia đình tìm hiểu về nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết và nét sống Hàn Quốc.

Không gian trải nghiệm làm kim chi Hàn Quốc ngay tại sự kiện.

Chị Nguyễn Thảo (37 tuổi, phường Hải An) chia sẻ: “Hải Phòng chưa bao giờ có một lễ hội Hàn Quốc lớn và bài bản như thế này. Không chỉ giới trẻ mà cả gia đình tôi đều hào hứng. Trẻ con được chơi, người lớn được thưởng thức ẩm thực và xem biểu diễn. Từ nay, muốn trải nghiệm sự kiện quốc tế, chúng tôi không cần phải đi xa nữa.”

Đại nhạc hội Việt – Hàn bùng nổ cảm xúc, nữ thần K-pop Jiyeon lần đầu biểu diễn tại Hải Phòng.

Không chỉ là một lễ hội ẩm thực, K-Food Fair 2025 thực sự “thắp sáng” thành phố Cảng bởi Đại nhạc hội Việt – Hàn diễn ra tối 1/11. Sân khấu được đầu tư hiện đại với màn hình LED cỡ lớn, âm thanh – ánh sáng đẳng cấp mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho khán giả.

Đêm diễn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó khán giả Hải Phòng dành sự cổ vũ cuồng nhiệt cho “anh trai say hi” Công Dương – gương mặt quen thuộc với giới trẻ cùng phong cách biểu diễn gần gũi, trẻ trung và Tăng Duy Tân - chủ nhân loạt hit đình đám nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả Hải Phòng.

Tăng Duy Tân khuấy động sân khấu với loạt ca khúc trăm triệu view.

Đỉnh điểm của cảm xúc bùng nổ là khoảnh khắc “nữ thần K-Pop” Jiyeon (T-ARA) xuất hiện trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Jiyeon biểu diễn tại Hải Phòng, khiến hàng nghìn fan vỡ òa. Sân khấu như “chìm trong biển ánh sáng” khi cộng đồng người hâm mộ đồng loạt hát theo các bản hit gắn liền với thế hệ thanh xuân của biết bao khán giả Việt. Cô đã chiêu đãi khán giả Hải Phòng bằng loạt ca khúc đình đám như Roly Poly, 1 Min 1 Sec,... cùng vũ đạo đẹp mắt.

Nữ thần Kpop Jiyeon (T-Ara) lần đầu tiên biểu diễn tại Hải Phòng.

Tối 2/11, đêm Chung kết K-POP Dance Festival cùng màn pháo hoa mãn nhãn khép lại lễ hội bằng những khoảnh khắc rực rỡ trên nền trời đảo Vũ Yên – ghi dấu K-Food Fair như một “cú nổ” cảm xúc với người dân thành phố Cảng.

Vũ Yên – “tâm điểm mới” của lễ hội quốc tế

Không phải ngẫu nhiên K-Food Fair được lựa chọn tổ chức tại đảo Vũ Yên. Đây là “mảnh ghép” quan trọng trong hành trình đưa Hải Phòng trở thành điểm đến mới của các sự kiện quốc tế. Với sự xuất hiện của hệ sinh thái giải trí - mua sắm - du lịch - thể thao đẳng cấp của Vingroup như Vincom Mega Mall Royal Island, VinWonders Vũ Yên, Vinpearl Golf, Vinpearl Horse Academy, và trong tương lai là nhiều tiện ích mới, Vũ Yên đang nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của thành phố Cảng.

Hạ tầng & chuỗi tiện ích trên đảo Vũ Yên sẵn sàng tổ chức loạt sự kiện đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần.

Các sự kiện được tổ chức tại Vũ Yên trong thời gian qua góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân thành phố Cảng – vốn luôn tự hào với bản sắc mạnh mẽ và tinh thần cởi mở trước những xu hướng văn hóa mới. Nếu như trước đây, các lễ hội quốc tế thường tập trung tại Hà Nội hay TP.HCM, thì sự “bùng nổ” của những hoạt động quy mô tại Vũ Yên cho thấy Hải Phòng sẵn sàng bước lên “bản đồ lễ hội” của miền Bắc.

Đặt trong hành trình hợp tác giữa Vingroup, đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Hiệp hội Nông – Thủy sản Hàn Quốc tại Asean (AT Center) những năm gần đây, K-Food Fair 2025 là bước tiến tiếp theo đầy ý nghĩa. Trước đó, hai bên đã mang văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với cộng đồng thông qua K-Food Fair 2023 tại Ocean City và chuỗi hoạt động Hàn Quốc trong dịp khai trương khu phố thương mại K-Town.

Việc K-Food Fair được đưa tới Hải Phòng trong năm nay thể hiện sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển văn hóa – du lịch của thành phố, đồng thời khẳng định tầm nhìn lâu dài trong việc mở rộng giao lưu quốc tế.

Sự kiện lần này không chỉ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn trong hai ngày lễ hội, mà còn được xem như “phát pháo mở màn” cho hành trình đưa thêm nhiều lễ hội mang tầm quốc tế đến với Hải Phòng trong tương lai, góp phần tạo nên diện mạo mới cho đời sống văn hóa – du lịch – giải trí của thành phố Cảng trong những năm tới.

Đảo Vũ Yên vụt sáng trở thành điểm đến du lịch, giải trí, trải nghiệm mới tại miền Bắc.

K-Food Fair 2025 khép lại với hàng trăm nghìn lượt khách tham dự trong 2 ngày diễn ra, hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ và những dư âm đẹp về một thành phố Cảng năng động, hội nhập và tràn đầy sức sống. Hải Phòng chứng minh: Khi có không gian đúng tầm - cộng đồng sẵn sàng “cháy hết mình” và Vũ Yên chính là “điểm hẹn mới” của những lễ hội quốc tế trong tương lai.