Lập đông 2025 là ngày nào, nên làm gì trong tiết Lập đông?

(VTC News) -

Thời khắc Lập đông đánh dấu sự chuyển mình từ thu sang đông – khi gió lạnh bắt đầu tràn về, không khí hanh khô, cây cối trút lá và con người bước vào mùa nghỉ ngơi, tích trữ. Năm 2025, tiết Lập đông đến vào đầu tháng 11, mang theo những thay đổi đáng chú ý trong thời tiết, sinh hoạt và sức khỏe.

Lập đông là tiết khí thứ 19 – mở đầu cho mùa đông.

Lập đông 2025 là ngày nào?

Theo lịch tiết khí cổ truyền, một năm có 24 tiết khí chia đều cho bốn mùa, và Lập đông là tiết khí thứ 19 – mở đầu cho mùa đông. Năm 2025, Lập đông bắt đầu vào thứ Tư, ngày 5 tháng 11 (tức ngày 18 tháng 9 Âm lịch).

Từ thời điểm này, miền Bắc Việt Nam bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt của gió mùa Đông Bắc: Buổi sáng và đêm lạnh, ngày hanh khô, nhiệt độ giảm nhanh. Miền Trung đón những đợt mưa cuối cùng, còn miền Nam chuyển dần sang mùa khô, trời nắng dịu và se lạnh về đêm.

Từ ngàn xưa, người Việt coi Lập đông không chỉ là hiện tượng thời tiết mà còn là thời điểm thiêng liêng trong năm, đánh dấu chu kỳ mới của đất trời và cuộc sống.

Với người nông dân, đây là thời gian thu hoạch vụ mùa cuối năm, đồng thời chuẩn bị cho vụ đông xuân. Ngoài ra, tiết Lập đông còn mang ý nghĩa tinh thần: là thời điểm con người nhìn lại một năm đã qua, chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của năm cũ, hướng tới Tết Nguyên đán đang đến gần.

Lập đông là thời khắc đặc biệt của thiên nhiên Việt Nam, bởi sự thay đổi khí hậu diễn ra rõ rệt ở cả ba miền.

Miền Bắc - mùa của sương giăng và gió lạnh: Khi Lập đông đến, miền Bắc bước vào giai đoạn gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, mang theo hơi lạnh và khô. Ban ngày có nắng nhẹ, nhưng đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm giảm khiến không khí khô hanh, da nứt nẻ và dễ phát sinh các bệnh đường hô hấp.

Lập đông ở miền Trung là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa mưa và mùa khô. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn có mưa rải rác do không khí lạnh kết hợp gió Đông Bắc gây ra, trong khi khu vực Nam Trung Bộ trời dần nắng ráo, khô hanh. Các vùng ven biển và miền núi cần đề phòng lũ muộn, sạt lở do ảnh hưởng của những cơn áp thấp nhiệt đới cuối mùa.

Miền Nam không có mùa đông rõ rệt, song tiết Lập đông lại mang đến thời tiết mát mẻ, nắng vàng dịu nhẹ và ít mưa. Đây là thời điểm lý tưởng cho du lịch và các hoạt động ngoài trời, khi mưa đã dứt, sông nước miền Tây trong lành, cảnh vật yên bình.

Nên làm gì trong tiết Lập đông?

Khi tiết trời chuyển lạnh đột ngột, cơ thể dễ mắc các bệnh về hô hấp, cảm cúm, viêm họng. Vì vậy, mọi người nên:

- Mặc đủ ấm, đặc biệt giữ ấm cổ, ngực, bàn chân khi ra ngoài.

- Uống nước ấm thay vì nước lạnh.

- Tăng cường thực phẩm giàu vitamin C, D và kẽm để nâng cao miễn dịch.

- Buổi sáng và chiều tối nên tập thể dục nhẹ như đi bộ, yoga hoặc dưỡng sinh để lưu thông khí huyết, giúp cơ thể thích nghi dần với không khí mùa đông.

Mùa đông là thời điểm dương khí co lại, cơ thể cần “dưỡng dương, bổ âm”.

- Ăn uống “nóng trong – ấm ngoài”: Trong ẩm thực Đông y, mùa đông là thời điểm dương khí co lại, cơ thể cần “dưỡng dương, bổ âm”. Do đó, các món ăn trong tiết Lập đông nên có tính ấm, giàu năng lượng như canh gừng, cháo hành, thịt bò hầm, gà tiềm thuốc bắc, chè gừng, trà quế mật ong...

Hạn chế đồ lạnh, đồ uống có cồn mạnh và thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ. Một chén nước gừng mật ong ấm mỗi sáng sẽ giúp làm ấm cơ thể, tăng lưu thông máu và phòng cảm lạnh hiệu quả.

- Chăm sóc da và môi trong mùa hanh khô: Không khí đầu đông khô hanh dễ khiến da nứt nẻ, môi bong tróc, hãy dưỡng ẩm da bằng dầu dừa, kem dưỡng có thành phần thiên nhiên; uống đủ nước, có thể dùng nước ấm pha mật ong hoặc chanh; dùng máy tạo ẩm nếu sống trong môi trường máy lạnh hoặc sưởi điện.

Nếu mùa xuân là khởi đầu, mùa hè là sôi nổi, mùa thu là lắng đọng thì mùa đông là thời điểm nghỉ ngơi và hồi sức. Lập đông nhắc con người sống chậm lại, chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn – một khoảng lặng cần thiết trước khi bước vào chu kỳ mới.

Giữa nhịp sống hối hả, hãy để tiết Lập đông 2025 trở thành lời nhắc: Đã đến lúc giữ ấm cơ thể, sưởi ấm tâm hồn, chuẩn bị cho những ngày lạnh giá nhưng cũng đầy ắp yêu thương của mùa cuối năm.