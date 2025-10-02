Lạng Sơn: Tăng cường siết chặt công tác quản lý kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, TPCN

(VTC News) -

Để giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ngăn chặn kịp thời sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường, hàng năm, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm) thành lập các đoàn công tác thực hiện lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng tại các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt là kiểm tra, giám sát đối với các loại thuốc đình chỉ lưu hành theo văn bản của Cục Quản lý dược, Sở Y tế.

Cán bộ Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn đang tiến hành pha mẫu trong bình định mức trước khi phân tích.

Đối với các mẫu sau khi được thu thập sẽ được kiểm nghiệm, đảm bảo đúng quy định về quy trình kiểm nghiệm. Ngoài thực hiện lẫy mẫu thuốc, các cán bộ trung tâm còn hướng dẫn cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc cách bảo quản, sắp xếp sản phẩm theo đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo thống kê, mỗi năm Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Lạng Sơn thực hiện kiểm nghiệm được từ 1.200 đến 1.400 mẫu thuốc, mỹ phẩm, dược liệu, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm đã kiểm nghiệm được 890/1.200 mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh, đạt 74,2% kế hoạch cả năm và phát hiện 02 mẫu thuốc không đạt chất lượng

Bà Triệu Thị Hương – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn.

”Qua quá trình giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm Trung tâm cũng đã phát hiện một số mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không đạt chất lượng và cũng như một số cơ sở còn kinh doanh một số loại thuốc đã có văn bản thu hồi, đình chỉ lưu hành. Trung tâm đã báo cáo kịp thời theo quy định”, bà Triệu Thị Hương – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn - cho biết.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn cũng thực hiện tốt công tác phối hợp cùng Hải quan Lạng Sơn về việc xác định chủng loại dược liệu nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu nghị và cửa khẩu Ga Đồng Đăng.

Đoàn lấy mẫu, giám sát kiểm tra chất lượng của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, lấy mẫu tại khoa dược ở cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh.

Thời gian vừa qua, Trung tâm đã và đang từng bước tiến hàng cung cấp dung môi, hóa chất, chất chuẩn, trang thiết bị, dụng cụ kịp thời cho phòng chuyên môn nghiên cứu thực hiện kiểm nghiệm mẫu thực phẩm.

Đồng thời, Trung tâm cũng quan tâm công tác đào tạo, cử cán bộ tham gia tập huấn nâng cao tay nghề tại các Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia: tiếp tục cử cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp tại đơn vị đào tạo lại các kỹ thuật kiểm nghiệm mới tại đơn vị sau khi được đào tạo từ bên ngoài.

Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ngày càng phổ cập và tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy, hoạt động giám sát, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng sẽ góp phần quản lý chặt chẽ chất lượng các sản phẩm lưu thông trên thị trường từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.