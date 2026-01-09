Lần đầu tiên Việt Nam có Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số

(VTC News) -

Ngày 8/1, tại Hà Nội, với sự chủ trì của Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số. (Ảnh: NIC)

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số góp phần xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes. Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển.

Trung tâm sẽ cho phép cả sinh viên và các chuyên gia trong ngành đạt được chứng nhận với các thực tiễn tốt nhất của ngành dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes. Cách tiếp cận lấy lực lượng lao động làm trung tâm này hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc hướng tới đổi mới công nghiệp có giá trị cao hơn và tự chủ về công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam. "Sự kiện này thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NIC)

Còn ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương Tập đoàn Dassault Systèmes, cho biết Digital Twin kết hợp với AI đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp các quốc gia và doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng, tối ưu và vận hành các hệ thống phức tạp một cách bền vững.

"Việc xây dựng Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua sự hợp tác với NIC", ông Samson Khaou nhấn mạnh.

AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu – phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro.

Việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số tại NIC không chỉ là một sự kiện hợp tác song phương, mà còn là bước đi cụ thể hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc đồng hành cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong khu vực.