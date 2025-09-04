Đóng

Lái thử Hyundai Creta N Line mới đậm chất thể thao

(VTC News) -

Hyundai làm nóng phân khúc SUV cỡ B khi tung ra Creta N Line mới, mang đến diện mạo thể thao cùng nhiều chi tiết thiết kế khác biệt với giá bán 715 triệu đồng.

