Nhóm ngân hàng quốc doanh như: BIDV, Agribank, VietinBank và Vietcombank đang áp dụng lãi suất ưu đãi trong giai đoạn đầu phổ biến 7 - 8,4%/năm với thời gian ưu tối đa 12 tháng. Sau thời gian này, các khoản vay sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cộng với biên độ nhất định.

Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, MSB hiện đưa ra mức lãi suất từ 11%, MB: 9,5%/năm; Eximbank: 9,25%/năm.

TPBank áp dụng mức lãi 8%/năm cố định 6 tháng và 9,5%/năm cố định trong 12 tháng, sau đó thả nổi theo lãi suất cơ sở cộng biên độ 3,6%.

VIB áp dụng từ 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 8,3%/năm cho gói 12 tháng, với hạn mức vay là 85% giá trị xe.

Lãi suất vay mua ô tô tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Đối với nhóm ngân hàng có vốn nước ngoài, mức lãi suất được áp dụng ở mức cao hơn. Trong đó, UOB đưa ra mức lãi suất ưu đãi từ 5,1%/năm. Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính trên nền lãi suất cơ sở lên tới 13,2%/năm cộng thêm biên độ.

Woori Bank áp dụng lãi suất từ 8,4%/năm cho năm đầu hoặc 9,6%/năm nếu cố định 2 năm.

Như vậy, so với cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất vay mua ô tô đã tăng khoảng 1 điểm %. Nếu trước đây, các ngân hàng thường áp dụng mức lãi suất ưu đãi ban đầu quanh 6 - 8,5%/năm thì hiện nay phổ biến đã tăng lên 7 - 9%/năm. Mức lãi suất 6%/năm gần như không còn xuất hiện trên thị trường.

Điều này có nghĩa là người mua ô tô nếu vay ngân hàng sẽ phải gánh thêm một khoản tiền không nhỏ.

Anh Hà Văn Thắng, một tài xế xe dịch vụ tại Hà Nội cho biết, năm trước anh mua một chiếc ô tô chạy dịch vụ, vay ngân hàng khoảng 600 triệu đồng, lãi suất khoảng 7%/năm, cố định trong vòng 12 tháng.

Tháng 3 năm nay, vừa hết ưu đãi đúng dịp ngân hàng tăng lãi suất nên mức lãi anh phải trả lên khoảng 12%/năm. Với khoản nợ gốc còn lại, mỗi tháng anh phải trả khoảng gần 14 triệu đồng cả gốc và lãi.

"Mỗi tháng tôi phải trả thêm hơn 1 triệu đồng tiền lãi, cộng với nhiều chi phí khác, như biến động giá xăng gần đây, thực sự là sức ép tài chính với những người làm dịch vụ như tôi", anh Thắng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), lãi suất cho vay mua ô tô tăng lên do mặt bằng lãi suất huy động thời gian gần đây tăng mạnh. Cũng theo ông, trong ngắn hạn, lãi suất chưa thể quay lại mặt bằng thấp như giai đoạn trước.

Chính vì vậy, theo ông Huy, đối với những người đang muốn vay ngân hàng mua xe cần ưu tiên các gói cố định lãi suất ít nhất trong 12-24 tháng, lựa chọn khoản vay có biên độ thấp để giảm biến động về sau, và đảm bảo nghĩa vụ trả nợ không vượt ngưỡng an toàn của thu nhập.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý thị trường đang có sự gia tăng của các gói tín dụng xanh trong hệ thống ngân hàng. Đây không chỉ là sản phẩm tài chính mà là công cụ định hướng hành vi tiêu dùng. Người mua xe điện hoặc xe hybrid đang có cơ hội tiếp cận lãi suất ưu đãi tốt hơn và điều kiện vay linh hoạt hơn.