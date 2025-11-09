La liệt nhà xưởng vỡ vụn sau bão Kalmaegi, doanh nghiệp ở Gia Lai điêu đứng

Ông Võ Đình Long (58 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển KCN Quihub chia sẻ: "Kalmaegi là cơn bão tôi thấy khủng khiếp nhất suốt 43 năm qua, chúng tôi tự hiểu đây là thiên tai nên trước mắt doanh nghiệp phải tự cứu mình. Đồng thời chúng tôi kiến nghị các công ty bảo hiểm nhanh chóng đánh giá lại mức độ thiệt hại để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất".