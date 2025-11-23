Ký ức về người đọc bản tin chiến thắng trên Đài truyền hình Sài Gòn Giải phóng

(VTC News) -

Phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh, tên thật Hồ Kim Hiên, sinh năm 1942 tại Củ Chi. Bà là phát thanh viên chương trình phát hình đầu tiên của Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng, một trong những nhân chứng lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Bà bắt đầu hoạt động cách mạng từ khi mới 17 tuổi, tham gia phong trào học sinh – sinh viên chống Mỹ. Với lòng yêu nước và tinh thần xung kích, bà vào chiến khu, làm việc tại Đài phát thanh Giải phóng. Đầu tháng 4/1975, bà được chọn vào đoàn cán bộ chuẩn bị tiếp quản đài truyền hình vô tuyến của chính quyền Sài Gòn cũ.

"Tôi nôn nao chờ đợi giờ phút thiêng liêng đó của đời mình. Tôi hiểu rằng nếu không giữ gìn giọng đọc lúc này thì thời cơ coi như vuột mất”, nữ phát thanh viên từng kể.

Theo tư liệu HTV, buổi chiều ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975, đoàn tiếp quản quân giải phóng kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất của đài cũ.

Chỉ một ngày sau, đúng 19h ngày 1/5/1975, sau một đêm TP.HCM không có truyền hình, chương trình truyền hình giải phóng đầu tiên được phát sóng, đánh dấu thời khắc lịch sử của Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng, tiền thân của Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) ngày nay.

Video bản tin đầu tiên của Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng qua giọng đọc của PTV Hồ Mỹ Hạnh.

Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng giai điệu hùng tráng của bài Giải phóng miền Nam, phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh xuất hiện cùng phát thanh viên Nguyễn Hữu Phước, truyền đi những thông cáo lịch sử của dân tộc:

"Đây là Đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải phóng, phát đi từ Sài Gòn. Kính chào đồng bào ruột thịt và yêu quý! Kể từ giờ phút lịch sử và xúc động này, hồi 11h30 ngày 30/4/1975, thành phố anh hùng và vinh quang của chúng ta đã được giải phóng".

Giọng đọc truyền cảm, trầm ấm và chuẩn mực của bà ngay lập tức in dấu trong lòng khán giả. Sau ngày thống nhất, bà tiếp tục gắn bó với công việc truyền hình rồi chuyển về Sở Thương nghiệp. Hơn nửa thế kỷ làm nghề, bà Hồ Mỹ Hạnh là hiện thân của sự tận tâm lặng lẽ, dành trọn tình yêu cho phòng thu, cho micro, cho từng bản tin.

Sự kỷ luật, chuẩn mực và nhân văn trong nghề của bà góp phần đặt nền móng cho phong cách dẫn chương trình của HTV sau này, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ phát thanh viên trẻ.

Bà Hồ Mỹ Hạnh trong chương trình họp mặt các thế hệ phát thanh viên HTV nhân kỷ niệm 50 năm phát sóng đầu tiên.

Trong buổi họp mặt các thế hệ phát thanh viên HTV nhân kỷ niệm 50 năm phát sóng đầu tiên, MC Tấn Tài xúc động gọi bà Hồ Mỹ Hạnh là “người thắp lửa thầm lặng”.

Anh nhớ lại hình ảnh bà xuất hiện giữa các đồng nghiệp trẻ, mái tóc đã bạc, bước chân chậm rãi, nhưng khi cầm micro, giọng nói vẫn trầm ấm, rõ ràng, vang lên như lời nhắc nhở về tình yêu và trách nhiệm với nghề.

Tối 21/11, phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh qua đời lúc 21h50, hưởng thọ 84 tuổi. Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho các thế hệ đồng nghiệp và khán giả.