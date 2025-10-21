Không phải Quan Vũ hay Trương Phi, vị tướng này hạ nhiều địch nhất thời Tam Quốc

(VTC News) -

Trong vô số mãnh tướng tung hoành thời Tam Quốc, ít ai có thể sánh về thành tích “độc chiến và diệt địch” với một người: Triệu Tử Long, “Võ thần” trứ danh của Thục Hán, người được Lưu Bị xem như “người huynh đệ thứ tư” trong nhà.

Nếu nói đến người đánh nhiều trận đơn đấu và giành thắng lợi nhiều nhất, lịch sử gần như không ai vượt qua được Triệu Vân. Sử cũ thống kê, trong suốt cuộc đời chinh chiến, ông từng một mình giao đấu 25 lần và thắng đến 22 trận. Ngoại trừ những lần bị vây bằng mưu kế hoặc bị quân đông áp đảo, Tử Long chỉ thua duy nhất một trận, khi ở tuổi xế chiều, dưới tay danh tướng trẻ Khương Duy.

Triệu Vân, tự Tử Long, quê ở Thường Sơn, từ sớm nổi tiếng là người võ nghệ siêu quần, trung dũng và cẩn trọng. Khi gặp Lưu Bị, ông được trọng dụng, coi như anh em ruột thịt. Sử sách chép rằng Lưu Bị từng nói: “Có Triệu Tử Long bên cạnh, trẫm yên lòng như có thêm một cánh tay".

Về trình độ võ nghệ, Triệu Vân được đánh giá là ngang hàng với những dũng tướng hàng đầu của phe Tào như Điển Vi hay Hứa Chử, thậm chí nhiều lần khiến họ phải lui binh. Riêng với những đối thủ hạng hai, ít ai có thể cầm cự nổi quá vài hiệp. Chu Thương, Lý Điển từng ra đòn thử sức nhưng nhanh chóng rút lui. Nhiều người khác như Khúc Nghĩa, Cao Lãm, Chu Nhiên… đều bỏ mạng dưới thương của ông.

Danh sách những kẻ tử trận, bị bắt hoặc bị thương bởi tay Triệu Vân dài đến đáng kinh ngạc.

Chỉ riêng số tướng địch bị ông giết đã vượt xa phần lớn danh tướng cùng thời, khiến Triệu Tử Long được mệnh danh là “võ tướng hạ nhiều địch nhất Tam Quốc”.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, trận Trường Bản là dấu ấn khiến tên tuổi Triệu Vân trở nên bất tử. Khi Tào Tháo truy kích quân Lưu Bị, ông một mình một ngựa xông pha giữa hàng vạn quân địch để cứu ấu chúa Lưu Thiện và Cam phu nhân.

Chỉ trong một ngày, Tử Long hạ hơn 50 tướng địch, giết hàng trăm binh lính, mở đường máu ra khỏi vòng vây. Các đối thủ trong trận này đều là cao thủ thực chiến.

Một trong “Tứ trụ Hà Bắc” là Cao Lãm bị Triệu Vân hạ gục chỉ sau một hiệp đấu. Cao Bình, em trai của Cao Lãm, dùng côn sắt, cũng tử trận tại Đương Dương. Tào Thành, danh xạ nổi tiếng trong quân Tào, bị Triệu Vân bắn hạ bằng tên. Vương Hùng, biệt danh “Toàn Thiên Long” bị thương nặng sau một đòn. Vương Phi, tướng cận vệ của Tào Tháo, bị thương nặng rồi tử vong vì mũi thương xuyên giáp.

Sự kiện ấy khiến quân Tào kinh hoàng, còn Tào Tháo phải thốt lên: “Triệu Tử Long thực là hổ tướng trong thiên hạ!”

Triệu Vân không chỉ mạnh về võ công mà còn nổi tiếng với sự cẩn trọng, trung trực và lòng trung thành tuyệt đối. Suốt đời ông chỉ phò một chủ là Lưu Bị. Khi Thục Hán suy yếu, Triệu Vân vẫn kiên định ở tuyến đầu, dù tuổi đã cao.

Các sử gia đời sau đánh giá: “Triệu Tử Long, dũng cảm không ai sánh, mà lại khiêm nhường, biết giữ mình, trung nghĩa hơn người”. Chính sự cân bằng giữa võ nghệ, trí tuệ và đức độ khiến ông trở thành hình mẫu võ tướng lý tưởng khác hẳn với sự kiêu ngạo của Quan Vũ hay tính nóng nảy của Trương Phi.

Nếu Quan Vũ là biểu tượng của trung nghĩa, Trương Phi là hiện thân của cương trực, thì Triệu Vân lại được xem là mẫu tướng hoàn hảo nhất: đánh đâu thắng đó, dũng mà không liều, trung mà không mù quáng.

Với thành tích hạ hàng chục tướng địch và lập công hiển hách trong vô số trận chiến, danh xưng “Đệ nhất chiến tướng độc đấu” hay nói cách khác, võ tướng hạ nhiều địch nhất thời Tam Quốc hoàn toàn xứng đáng thuộc về Triệu Tử Long, vị “Võ thần” bất tử trong lòng hậu thế.