Bất ngờ mãnh tướng số 1 Tam Quốc: Không phải Quan Công, Lã Bố, Hoàng Trung

Đứng đầu danh sách 10 mãnh tướng không ai khác chính là Ngột Đột Cốt, người được xem là đứng đầu về võ lực trong Tam Quốc diễn nghĩa. Ngột Đột Cốt là người Nam Man và là vua của nước Ô Qua, đồng minh của Mạnh Hoạch.

Nhân vật này xuất hiện trong thời kỳ Gia Cát Lượng xâm lược Nam Trung, từng giao chiến với Ngụy Diên. Ngột Đột Cốt cao hơn 2 mét, cưỡi voi chiến, đầu đội mũ nhật nguyệt, mình mặc áo kim châu, mai vây dưới nách lộ cả ra ngoài, mắt nhấp nhánh như ánh chớp, không ăn thóc gạo, chỉ ăn toàn những giống rắn độc, tên bắn không vào, giống như một cỗ xe tăng bằng xương thịt.

Lúc bấy giờ, trong quân của Gia Cát Lượng có rất nhiều danh tướng như Triệu Vân, Ngụy Diên... nhưng cũng không ai dám đối đầu trực tiếp với Ngột Đột Cốt. Có thể nói, Ngột Đột Cốt chính là nhân tố chủ chốt giúp Mạnh Hoạch lật ngược thế cờ. Và kết cục của Ngột Đột Cốt cũng không phải là bị đánh bại trong một trận đấu tay đôi, mà là bị Gia Cát Lượng dùng kế dụ vào hẻm Bàn Xà, rồi phóng hỏa thiêu chết