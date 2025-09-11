Không phải Mỹ, đây mới là quốc gia đứng thứ 2 trong cuộc đua năng lượng mặt trời

(VTC News) -

Trong nửa đầu năm 2025, thế giới đã bổ sung thêm 380 gigawatt (GW) điện mặt trời, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024, theo dữ liệu mới nhất từ tổ chức nghiên cứu năng lượng sạch Ember. Sự tăng trưởng vượt bậc này củng cố vị trí của điện mặt trời như nguồn cung điện mới phát triển nhanh nhất, định hình lại hệ thống năng lượng toàn cầu. Đáng chú ý, Trung Quốc đóng góp tới 256 GW công suất điện mặt trời trong tổng công suất.

Để rõ hình dung hơn, phải đến tháng 9 năm ngoái, thế giới mới vượt mốc 350 GW điện mặt trời. Năm nay, cột mốc đó đã đạt được ngay từ tháng 6. Tốc độ này khẳng định năng lượng mặt trời là nguồn phát điện mới tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu.

Nicolas Fulghum, nhà phân tích năng lượng cấp cao tại Ember, nhận định: “Số liệu mới nhất về việc triển khai năng lượng mặt trời trong năm 2025 thực sự phi thường, với lượng lắp đặt hàng năm tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động, năng lượng mặt trời cung cấp nguồn điện sản xuất trong nước, có thể triển khai với tốc độ kỷ lục để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu.”

Sự mở rộng nhanh chóng hệ thống năng lượng mặt trời đã biến nó trở thành nguồn phát điện tăng trưởng nhanh nhất. (Ảnh: Christopher Furlong)

Ấn Độ xếp thứ 2 trong cuộc đua năng lượng mặt trời

Trong nửa đầu năm 2025, Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đã lắp đặt hơn gấp đôi công suất năng lượng mặt trời so với phần còn lại của thế giới cộng lại, chiếm tới 67% tổng công suất mới trên toàn cầu, tăng so với mức 54% cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phát triển đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước khi các quy định mới về bồi thường cho năng lượng gió và mặt trời có hiệu lực từ tháng 6, góp phần tạo nên sự tăng trưởng vượt bậc này. Dù điều này có thể dẫn đến sự chững lại trong nửa cuối năm, các yêu cầu mua điện sạch mới cho ngành công nghiệp và dự báo tích cực từ Hiệp hội năng lượng mặt trời Trung Quốc (CPIA) cho thấy năm 2025 vẫn sẽ vượt qua kỷ lục của năm 2024.

Về phần còn lại của thế giới, các quốc gia khác cũng đang mở rộng lắp đặt năng lượng mặt trời với tốc độ ổn định. Tổng cộng, họ đã lắp đặt khoảng 124 GW trong nửa đầu năm 2025, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ đứng thứ hai với 24 GW, tăng 49% so với 16 GW của nửa đầu năm 2024. Hoa Kỳ xếp thứ ba với 21 GW, tăng 4% so với cùng kỳ mặc dù có những chính sách hạn chế triển khai năng lượng sạch dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Đức và Brazil chứng kiến sự giảm nhẹ, trong khi phần còn lại của thế giới tăng thêm 65 GW, tương đương mức tăng 22% so với năm 2024.

Thị trường năng lượng mặt trời tại châu Phi cũng đang có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Lục địa này đã nhập khẩu nhiều hơn 60% số lượng tấm pin mặt trời từ Trung Quốc trong vòng một năm qua, dù việc thiếu dữ liệu chính xác về lắp đặt khiến việc theo dõi tốc độ thực sự trở nên khó khăn.

Với sự bùng nổ lắp đặt ở các thị trường lớn và sự dẫn đầu của Trung Quốc, năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm phá kỷ lục đối với năng lượng mặt trời toàn cầu.

Ấn Độ đẩy mạnh sản xuất năng lượng mặt trời, cạnh tranh với Trung Quốc. (Ảnh: Latimes)

Theo Latimes, Ấn Độ, một trong những quốc gia ô nhiễm nhất thế giới đang nỗ lực hết sức để khai thác năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng sạch khác. Chi phí điện mặt trời hiện chỉ bằng một nửa so với các nhà máy nhiệt điện than mới, cộng với số ngày nắng dồi dào, là những lý do khiến các chuyên gia cho rằng hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Ấn Độ tăng gấp 30 lần trong thập kỷ qua.

Hiện tại, Ấn Độ có gần 170 gigawatt các dự án năng lượng tái tạo đang trong quá trình triển khai, phần lớn là điện mặt trời, và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm tới. Quốc gia này cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng: đạt 500 gigawatt công suất năng lượng sạch vào năm 2030.