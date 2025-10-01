(VTC News) -

Tại Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa, Tập đoàn Alphanam tổ chức Lễ động thổ và khởi công Khách sạn Courtyard by Marriott Sapa và Khu Căn hộ Apartments by Marriott Bonvoy. Sự kiện đặc biệt này diễn ra trong không khí chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh Lào Cai lần thứ I, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển du lịch cao cấp của khu vực Tây Bắc.

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Alphanam, cùng đại diện các đơn vị nhà thầu, thi công. Dù thời tiết mưa bão khắc nghiệt, toàn thể các bên vẫn thể hiện quyết tâm cao, cam kết nỗ lực đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ. Đây là dấu ấn quan trọng trong lộ trình kiến tạo Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa, góp phần khẳng định vị thế du lịch cao cấp của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Khoảnh khắc ý nghĩa tại Lễ Động thổ & Khởi công Courtyard by Marriott Sapa và Apartments by Marriott Bonvoy.

Dấu ấn quốc tế tại Thung lũng Mường Hoa

Tại trái tim di sản Tây Bắc, Apartments by Marriott Bonvoy Sapa cung cấp 354 căn hộ hạng sang diện tích từ 40 – 140 m² (từ 1 – 3 phòng ngủ) và 18 căn townhouse diện tích 250 m² được trang bị đầy đủ tiện nghi. Mỗi căn hộ thiết kế khép kín với phòng ngủ, bếp, khu giặt sấy và phòng khách riêng biệt, đáp ứng nhu cầu lưu trú từ ngắn ngày tới dài ngày của du khách và nhà đầu tư. Song song đó, Khách sạn Courtyard by Marriott Sapa sẽ mang đến 316 phòng khách sạn, 192 phòng căn hộ và 9 bungalow tiêu chuẩn quốc tế.

Với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027, hứa hẹn trở thành điểm đến biểu tượng không chỉ của Sa Pa mà còn của toàn vùng Tây Bắc. Trước đó, ngày 10/7/2025, dự án Sofitel Sapa Hotel & Residences (tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng) đã chính thức khởi công, tiếp nối bằng Holiday Inn Resort Sapa (tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng) triển khai khoan cọc nhồi từ 1/9/2025. Hiện các hạng mục cọc móng đang được khẩn trương thi công ngày đêm, tạo nên không khí sôi động trên công trường Mường Hoa.

Sự hội tụ liên tiếp của những tên tuổi khách sạn hàng đầu thế giới – Sofitel (Accor Group), Holiday Inn (InterContinental Hotels Group) và nay là Marriott International – khẳng định sức hút đặc biệt của thung lũng Mường Hoa. Đây không chỉ là điểm đến của các thương hiệu quốc tế, mà còn là minh chứng cho tầm vóc mới của Sa Pa: Một trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp nơi chuẩn mực dịch vụ toàn cầu hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Dù mưa bão khắc nghiệt, công trường Mường Hoa Sa Pa vẫn thi công không ngừng nghỉ vượt nắng thắng mưa.

Vị trí chiến lược – “Trái tim” của di sản tại khu vực Tây Bắc

Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa với quy mô 83 ha sở hữu vị trí đắc địa, tiếp giáp tỉnh lộ 152 và hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch sân bay quốc tế Sa Pa trong tương lai. Chỉ cách trung tâm Sa Pa 4 km, quần thể không chỉ mang đến trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ Tây Bắc mà còn đảm bảo sự kết nối thuận tiện nhờ hệ thống hạ tầng chiến lược: Cao tốc Nội Bài – Lào Cai mở rộng, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng cùng nhiều dự án giao thông quan trọng khác đang được đẩy mạnh đầu tư.

Trên diện tích 83 ha giữa thung lũng di sản, Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa hứa hẹn trở thành trung tâm nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp bậc nhất Đông Nam Á.

Những lợi thế về hạ tầng và vị trí không chỉ tạo đòn bẩy giúp Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa sẽ vận hành hiệu quả khi đi vào hoạt động, mà còn góp phần định vị Sa Pa trở thành một trung tâm du lịch quốc tế hàng đầu trong tương lai gần.

Với hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn Alphanam là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trên các trụ cột chính: Bất động sản – Du lịch & Khách sạn – Tổng thầu thiết kế và xây dựng – Thương mại Sản xuất. Luôn tiên phong trong các dự án đột phá, Alphanam đặt trọng tâm vào chiến lược phát triển bền vững và ESG, kiến tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Alphanam đồng thời là đối tác chiến lược lớn nhất của Marriott International tại Việt Nam. Sau thành công của khách sạn Four Points by Sheraton Danang nằm bên bãi biển Mỹ Khê, hai tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều dự án trọng điểm tại Đà Nẵng và Sa Pa.

Đặc biệt, ngày 28/5/2025 vừa qua, Courtyard by Marriott Danang Han River – khách sạn Courtyard đầu tiên tại Việt Nam mở cửa đón khách và chỉ sau 2 tháng đi vào vận hành, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River đã được công nhận chuẩn 5 sao bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn, năng lực triển khai và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Alphanam và Marriott.

Courtyard by Marriott Sapa & Apartments by Marriott Bonvoy – thiết kế hiện đại, tiện nghi đẳng cấp, kiến tạo trải nghiệm lưu trú hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ Tây Bắc.

Việc khởi công Courtyard by Marriott Sapa và Apartments by Marriott Bonvoy một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Mường Hoa trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại Tây Bắc. Dự án không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo hàng nghìn việc làm, mà còn mở ra một chương mới rực rỡ cho Sa Pa – nơi chuẩn mực dịch vụ quốc tế giao thoa cùng bản sắc văn hóa bản địa, để giá trị Tây Bắc tỏa sáng và lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới.