Khởi công 10 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

(VTC News) -

Hôm nay 24/9, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đồng loạt khởi công 10 dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là cụm dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) 2027 với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Cụ thể các dự án, gồm: Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc; Đường tỉnh ĐT.975 (nối Cảng hàng không Phú Quốc – ĐT.975 – ĐT.973); Đại lộ APEC; Hồ nước Cửa Cạn; Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện đặc khu Phú Quốc; Khu đô thị du lịch sinh thái núi Ông Quán; Khu đô thị hỗn hợp – Bãi Đất Đỏ và Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư An Thới.

Loạt dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đồng loạt thi công tại Phú Quốc. (Ảnh: Anh Tú)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công 10 dự án ở Phú Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định đây là sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước đi quan trọng trong hành trình chuẩn bị của Việt Nam đăng cai thành công APEC 2027.

Theo Phó Thủ tướng, công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 được chia theo 3 giai đoạn. Năm 2025 khởi động toàn diện, 2026 hoàn tất cơ bản và 2027 tổ chức với trọng tâm là Tuần lễ cấp cao APEC. Trong đó, chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng được đặt lên hàng đầu.

Chính phủ đã giao 15 nhiệm vụ liên quan đến triển khai 21 dự án với 11 chính sách đặc thù, bao gồm 6 chính sách đặc thù xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu và 5 chính sách đặc thù xây dựng Cảng hàng không Phú Quốc.

"Việc khởi động 10 dự án hạ tầng then chốt trong hệ thống hơn 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC, là những công trình hạ tầng hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu hội nghị, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài của địa phương và quốc gia", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Trong nhóm dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, hơn 4 tháng trước, Tập đoàn Sun Group nhận quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư với 3 dự án, có tổng vốn gần 92.000 tỷ đồng.

Cụ thể là dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; khu đô thị hỗn hợp – Bãi Đất Đỏ và khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, đường ĐT.975

Dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nhà đầu tư cam kết thục hiện trong khoảng 2 năm. (Ảnh: Anh Tú)

Phối cảnh cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam, cam kết doanh nghiệp huy động mức cao nhất các nguồn lực, tập trung cao độ để thực hiện đúng, thậm chí vượt tiến độ, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho các dự án.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư theo hình thức kinh doanh trực tiếp, với tổng mức đầu tư 21.998 tỷ đồng. Dự án chia làm 2 giai đoạn đầu tư gồm giai đoạn 2025 - 2027 và 2027 - 2030.

Theo phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng cấp toàn diện, hướng đến trở thành một trong những sân bay hiện đại, thông minh bậc nhất thế giới. Cảng sẽ đạt cấp 4E, theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hạ tầng đường băng được mở rộng đường cất hạ cánh số 1 và xây mới đường hạ cất cánh số 2, lần lượt là 3.500 m và 3.300 m.

Hệ thống sân đỗ máy bay sẽ được mở rộng lên hơn 100 vị trí, bao gồm 45 vị trí đỗ máy bay thân rộng kết hợp cùng hệ thống ống lồng hiện đại.

Bên cạnh đó, nhà ga T2 sẽ xây dựng mới với công suất phục vụ 6 triệu khách/năm, tích hợp hệ thống công nghệ vận hành thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới, như quy trình check-in từ xa, phân loại hành lý tự động, công nghệ nhận dạng sinh trắc học, giúp thời gian check-in chỉ còn 15-20 giây/người.

Một nhà ga VIP cũng được xây mới, bảo đảm tiêu chuẩn an ninh, nghi lễ, tiện nghi ở mức cao nhất, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các sự kiện quốc tế, trong đó có APEC 2027.

Ga hàng hóa được mở rộng đạt 25.000 tấn/năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo tại lễ khởi công 10 dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc. (Ảnh: Anh Tú)

Tuyến đường tỉnh ĐT 975 được xem là công trình hạ tầng then chốt, có chiều dài 19,26 km, tổng mức đầu tư 2.034 tỷ đồng, kết nối trực tiếp Cảng hàng không Phú Quốc, cửa ngõ giao thông chính của đảo và khu vực trung tâm hội nghị APEC.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp – Bãi Đất Đỏ có tổng mức đầu tư 64.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, từ quý III/2025 đến quý II/2027, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công viên, bãi tắm và quảng trường, tạo cảnh quan đồng bộ với Tổ hợp đa chức năng APEC. Cùng với đó còn có các khách sạn cao cấp.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư 5.550 tỷ đồng, đây là điểm đến sinh thái phục vụ APEC 2027.

Khu tổ hợp đa chức năng APEC được định hình là công trình chiến lược mang tầm vóc quốc gia.

Giữa tháng 5, Thủ tướng ban hành Quyết định số 948 giao nhiệm vụ chuẩn bị điều kiện triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị AРЕС 2027 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Quyết định giao UBND tỉnh này phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước. Đây là hoạt động đối ngoại, nhiệm vụ chính trị của quốc gia.

Về vốn cho các dự án, Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương cân đối 30% cho các dự án Hồ chứa nước ngọt Cửa Cạn và Hồ chứa nước Dương Đông 2; khu tổ hợp đa chức năng APEC, đường ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị từ sân bay Phú Quốc đến Trung tâm hội nghị, các dự án chỉnh trang đô thị và trung tâm điều hành Phú Quốc.

Với dự án Đại lộ APEC, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, địa phương và nhà đầu tư 50%. Đại lộ này dài khoảng 3 km, rộng 68 m, vốn đầu tư dự kiến 1.820 tỷ đồng.