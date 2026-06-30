Khoảnh khắc cầu thủ Nhật Bản sút xa ghi bàn khiến cả đội Brazil sững sờ

Kaishu Sano (24) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Nhật Bản. Chính cầu thủ này phán đoán và cắt đường chuyền của đối thủ ở giữa sân trước khi vượt qua Casemiro để tung ra cú sút xa hiểm hóc. (Ảnh: Reuters)
Thủ môn Alisson Becker vươn tay hết cỡ vẫn không chạm đến bóng. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số ở phút 30, sau nửa giờ thi đấu phòng ngự đầy kỷ luật. (Ảnh: Reuters)
Bàn thắng của Sano giúp các cổ động viên Nhật Bản nhớ lại trận thắng 3-2 trước chính Brazil vào tháng 10/2025. (Ảnh: Reuters)
Đội tuyển Nhật Bản bảo vệ tỷ số 1-0 đến hết hiệp một. Trước trận đấu, siêu máy tính của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Nhật Bản trong các kịch bản mô phỏng chỉ là 19,7%. (Ảnh: Reuters)