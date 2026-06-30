Khoảnh khắc cầu thủ Nhật Bản sút xa ghi bàn khiến cả đội Brazil sững sờ

Kaishu Sano (24) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Nhật Bản. Chính cầu thủ này phán đoán và cắt đường chuyền của đối thủ ở giữa sân trước khi vượt qua Casemiro để tung ra cú sút xa hiểm hóc. (Ảnh: Reuters)