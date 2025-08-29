Khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960, trú phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan.

Quá trình điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.