Khám phá trang trại năng lượng Mặt Trời lớn nhất ở Mỹ

(VTC News) -

Nỗ lực hướng tới năng lượng sạch đang thúc đẩy các công ty đầu tư vào những trang trại năng lượng Mặt Trời ngày càng lớn và mạnh mẽ hơn. Các cơ sở này sử dụng tấm pin Mặt Trời để tạo ra năng lượng tái tạo từ ánh sáng Mặt Trời, cung cấp điện cho cộng đồng mà không thải ra khí nhà kính.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang xây dựng các khu vực rộng lớn để sản xuất hàng trăm megawatt điện, trong đó lớn nhất là vành đai Năng lượng Mặt Trời Orion của SB Energy.

Một góc của trang trại năng lượng Mặt Trời Orion – nơi 1,3 triệu tấm pin Mặt Trời trải dài cung cấp điện sạch cho hơn 100.000 hộ gia đình Mỹ. (Nguồn: SB Energy)

Cơ sở này được chia thành 3 trang trại năng lượng Mặt Trời, tất cả đều nằm tại quận Milam, bang Texas - cách Austin khoảng 70 dặm về phía đông bắc. Trang trại chiếm diện tích hơn 20,23 km², với 1,3 triệu mô-đun năng lượng Mặt Trời, cung cấp 875 megawatt điện một chiều (DC), đủ dùng cho khoảng 105.000 hộ gia đình Mỹ.

Trong khi đó, một hộ gia đình trung bình ở Mỹ tiêu thụ khoảng 10.000 kWh mỗi năm và cần khoảng 20 tấm pin Mặt Trời để đáp ứng nhu cầu điện.

Tuy nhiên, phần lớn sản lượng điện ở Orion đã được ký hợp đồng với Google, khi gã khổng lồ công nghệ này mua tới 85% để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu tại Dallas. Ngoài Orion, còn có một trang trại năng lượng Mặt Trời lớn khác tại Mỹ có thể sánh ngang về sản lượng. Đó là Dự án Lưu trữ Năng lượng Mặt Trời Edwards & Sanborn, tọa lạc tại quận Kern, bang California. Dù diện tích nhỏ hơn một chút (18,6 km²), nhưng nơi đây có tới 1,9 triệu mô-đun năng lượng Mặt Trời, mang lại công suất tương đương 875 megawatt DC.

Một hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin cũng được lắp đặt tại chỗ, cho phép lưu trữ 3.287 MWh điện dư thừa và giải quyết bài toán cung cấp điện vào ban đêm – một thách thức lớn của năng lượng Mặt Trời tại California.

Edwards & Sanborn cũng cung cấp điện cho cộng đồng, với khách hàng gồm thành phố San Jose và các công ty tiện ích ở Nam California. Ngoài ra, dự án có công suất kết nối lên tới 1.300 MW, mở ra tiềm năng mở rộng trong tương lai.

Nhiều công ty đang triển khai các dự án năng lượng Mặt Trời có quy mô tương đương hoặc thậm chí lớn hơn Orion. (Nguồn: Shutterstock)

Nhu cầu điện tại Mỹ đang tăng mạnh, đặc biệt khi làn sóng AI làm gia tăng đáng kể mức tiêu thụ điện. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều công ty đang triển khai các dự án năng lượng Mặt Trời có quy mô tương đương hoặc thậm chí lớn hơn. Chẳng hạn, Libra Solar đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở công suất 700 MW kèm hệ thống lưu trữ pin 700 MW tại quận Mineral, bang Nevada, cách Reno khoảng 150 dặm về phía đông nam. Dự án sẽ bao phủ khoảng 23,38 km² – lớn hơn Orion và dự kiến đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2027.

Ngoài ra, còn có một địa điểm thậm chí lớn hơn tại quận Madison, bang Ohio, mang tên Dự án Năng lượng Mặt trời Oak Run. Cơ sở này dự kiến tạo ra 800 MW điện sạch trên diện tích ít nhất 24,28 km², trở thành trang trại năng lượng Mặt Trời lớn nhất Mỹ tính theo diện tích.

Dự án cũng bao gồm hệ thống lưu trữ pin 300 MW, giúp duy trì cung cấp điện vào ban đêm. Điểm đặc biệt của Oak Run là dành riêng 8 km² để trồng trọt và phần còn lại để chăn nuôi cừu. Mục tiêu là biến ít nhất 70% diện tích – tương đương 16 km² – thành đất nông nghiệp sau tám năm, đúng nghĩa là một “trang trại năng lượng Mặt Trời”.

Dự án Oak Run vẫn đang trong giai đoạn xin cấp phép. Hội đồng Địa điểm Điện lực Ohio đã phê duyệt dự án vào tháng 3/2024, nhưng một số cư dân không đồng tình đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Ohio. Tính đến tháng 3/2025, dự án vẫn đang được xem xét lại theo thủ tục tư pháp. Nếu được thông qua sớm, Savion – tập đoàn đứng sau dự án – dự kiến sẽ khởi công vào năm 2026 và bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2027.