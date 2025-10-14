Khám phá cách nước Úc dẫn đầu thế giới về điện mặt trời mái nhà

(VTC News) -

Úc có tỷ lệ lắp đặt điện mặt trời áp mái cao nhất thế giới. Cứ ba hộ gia đình có một hộ sở hữu hệ thống điện mặt trời, biến nguồn năng lượng này trở thành một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống điện quốc gia.

Úc là quốc gia nhiều tấm pin mặt trời nhất trên thế giới. (Nguồn: Pixabay)

Tuy nhiên, thực tế này cũng đặt ra thách thức lớn. Vào những ngày nắng đẹp nhưng nhu cầu tiêu thụ thấp, lượng điện mặt trời dư thừa khiến lưới điện không thể hấp thụ hết. Để tránh quá tải, các nhà điều hành buộc phải áp giới hạn xuất khẩu – thường là 5 kW mỗi hộ, thậm chí chỉ 1,5 kW ở Nam Úc. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn thời gian trong năm, các hộ gia đình phải hạn chế lượng điện mặt trời xuất ra lưới.

Tiêu chuẩn mới mở ra cơ hội

Một bước tiến quan trọng đang thay đổi cách chúng ta quản lý nguồn năng lượng này: Australian Common Smart Inverter Profile (ACSIP). Đây là một tiêu chuẩn giao tiếp thông minh, đóng vai trò như “ngôn ngữ chung” giúp các thiết bị điện trong nhà – đặc biệt là bộ biến tần – kết nối hai chiều với lưới điện.

Bộ biến tần là thiết bị chuyển đổi dòng điện một chiều từ tấm pin thành dòng xoay chiều để sử dụng trong gia đình hoặc xuất ra lưới. Trước đây, các bộ biến tần hoạt động khá cứng nhắc, không linh hoạt theo tình trạng lưới. ACSIP thay đổi điều đó bằng cách cho phép hệ thống tự điều chỉnh lượng điện xuất ra tùy khả năng tiếp nhận của lưới. Khi lưới dư công suất, hộ gia đình có thể xuất nhiều hơn – ví dụ từ 1,5 kW lên 10 kW ở Nam Úc.

Nhờ cơ chế này, nguy cơ quá tải cục bộ được giảm đáng kể, đặc biệt ở những khu vực có mật độ điện mặt trời cao.

Hóa đơn điện của người dân Úc có thể giảm tới 20% trong vòng một thập kỷ tới nhờ điện mặt trời áp mái. (Nguồn: Pixabay)

Tiêu chuẩn ACSIP mang lại những lợi ích rõ rệt. Trước hết, nó giúp tăng hiệu quả sử dụng lưới điện, giảm tình trạng lãng phí điện mặt trời vào những ngày nắng đẹp khi nhu cầu thấp.

Không chỉ vậy, việc điều phối thông minh còn giúp tránh được khoản đầu tư hàng tỷ đô la Úc vào việc nâng cấp đường dây và thiết bị mới. Đây là một bước đi quan trọng để tối ưu hạ tầng hiện có mà không cần chi phí khổng lồ.

Về lâu dài, nếu tiêu chuẩn này được triển khai rộng rãi, hóa đơn điện của người dân có thể giảm tới 20% trong vòng một thập kỷ tới. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần ổn định giá điện trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Tương lai của năng lượng phân tán

Dù triển vọng rất tích cực, vẫn còn những vấn đề cần được xử lý để đảm bảo tính công bằng và niềm tin của người dùng. Không phải khu vực nào cũng được tăng giới hạn xuất khẩu như nhau. Những vùng xa trạm biến áp, với đường dây dài và nhu cầu ban ngày thấp, sẽ bị hạn chế nhiều hơn so với khu vực đô thị gần nguồn cấp.

Ngoài ra, một số hộ gia đình lo ngại việc công ty điện lực có thể điều chỉnh thiết bị từ xa. Đây là vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi phải có quy định minh bạch và cơ chế bảo vệ quyền lợi rõ ràng cho người tiêu dùng. Chỉ khi niềm tin được củng cố, công nghệ lưới điện thông minh mới có thể phát huy hết tiềm năng.