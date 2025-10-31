Khách tò mò ngắm san hô, gỗ hóa thạch trăm triệu tuổi, giá tiền tỷ

Hội chợ mùa Thu 2025 đang rất thu hút khách hàng. Hội chợ này nổi tiếng là “siêu hội chợ 6 nhất”: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất. Với diện tích trưng bày hơn 130.000m², hội chợ quy tụ 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành, giới thiệu hàng chục nghìn sản phẩm công nghiệp, thương mại, OCOP, thời trang, mỹ phẩm, nội thất, hàng tiêu dùng...