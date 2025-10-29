Hơn 211 triệu đồng được quyên ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Trước đó, ngày 20/10, ban tổ chức Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chương trình kêu gọi quyên góp, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, du khách và người dân.

Ngoài tài khoản riêng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương, ban tổ chức đã bố trí các hòm từ thiện tại tất cả cửa ra vào khu trung tâm hội chợ, tạo điều kiện để du khách, doanh nghiệp và người dân trực tiếp đóng góp tiền mặt hoặc hiện vật.

Tính đến 22h ngày 28/10, số tiền quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt từ Hội chợ mùa Thu 2025 đã đạt 211.436.938 đồng.

Sau 4 ngày diễn ra hội chợ, theo số liệu của ban tổ chức, số tiền nhận được qua tài khoản 26102025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 211.436.938 đồng.

Theo đại diện ban tổ chức, việc kết hợp hoạt động thương mại với trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt trong phát triển bền vững.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là nơi xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá thương hiệu Việt mà còn là biểu tượng của trách nhiệm xã hội.

Sự kiện thể hiện rõ phương châm: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển con người và cộng đồng”. Các doanh nghiệp tham gia không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn được khuyến khích xây dựng hình ảnh văn hóa, có trách nhiệm, biết sẻ chia với cộng đồng.

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - Đông Anh, Hà Nội và sẽ kéo dài từ nay đến ngày 4/11.

Hội chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập - Đây là hoạt động trọng điểm của năm 2025, góp phần cụ thể hóa chủ trương xúc tiến thương mại nội địa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và quảng bá hình ảnh quốc gia cùng thương hiệu hàng Việt Nam.

Với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², bao gồm 5 phân khu chủ đề và hơn 3.000 gian hàng, Hội chợ thu hút sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành và hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam. Đồng thời, còn đón nhận đông đảo đối tác và doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Dự kiến, Hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.

Điều này khiến Hội chợ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện kinh tế, xúc tiến thương mại của Việt Nam năm nay. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị đến ngày khai mạc, sức nóng của hội chợ đã lan tỏa mạnh mẽ, với dòng xe cộ nhộn nhịp trên tuyến đường Trường Sa dẫn vào địa điểm tổ chức, biến nơi đây thành một "thành phố sự kiện" thực thụ.