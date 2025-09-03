Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 - Trực tiếp XSTN 4/9

XSTN 4/9. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 - XS đài Tây Ninh thứ Năm ngày 4/9/2025

Xem thêm KQXS Tây Ninh các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSTN 28/8, kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 28/8/2025

XSTN 28/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 28/8/2025.

- XSTN 21/8/2025

XSTN 21/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 21/8/2025.

- XSTN 14/8/2025

XSTN 14/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 14/8/2025.

- XSTN 7/8/2025

XSTN 7/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 7/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải nhận được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- Thứ 4: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ 6: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Thứ 7: XSMN quay số mở thưởng tại đài Long An, Bình Phước, TP.HCM và Hậu Giang.

- Chủ nhật: XSMN sẽ quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 4/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.