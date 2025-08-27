Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 28/8/2025 - XSTN 28/8

XSTN 28/8. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 28/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh. Kết quả XSTN 28/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 28/8/2025 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 28/8/2025

Xem thêm KQXSTN các ngày quay số mở thưởng trước

- XSTN 21/8, kết quả xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 21/8/2025

XSTN 21/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 21/8/2025.

- XSTN 14/8/2025

XSTN 14/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 14/8/2025.

- XSTN 7/8/2025

XSTN 7/8, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 7/8/2025.

- XSTN 31/7/2025

XSTN 31/7, kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 31/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé chỉ khác một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- Thứ 4: XSMN quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 28/8/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.