Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/9/2025 - XSQNA 9/9

XSQNA 9/9. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 9/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 9/9/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 9/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Sau thời hạn này, các vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.

