Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 26/8/2025 - XSQNA 26/8

XSQNA 26/8. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 26/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 26/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 26/8/2025 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 26/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSQNA

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, các vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giá trị giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

