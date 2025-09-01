Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/9/2025 - XSQNA 2/9

XSQNA 2/9. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 2/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 2/9/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 2/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn quy định, các vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- XSMT thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- XSMT thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.

