Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/7/2026 - XSNT 3/7

Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 3/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/7/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 3/7/2026

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- XSNT 26/6/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 443945 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSNT 26/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 26/6/2026.

- XSNT 19/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng ngày 19/6/2026 như sau:

XSNT 19/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 19/6/2026.

- XSNT 12/6/2026

Kết quả xổ số ngày 12/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng có giải đặc biệt là 200088 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 12/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/6/2026.

- XSNT 5/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công bố kết quả xổ số ngày 5/6/2026 với giải đặc biệt là 420259 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 5/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 5/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Quảng Nam và Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Ninh Thuận ở đâu?

Người chơi có thể mua vé xổ số Ninh Thuận tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Ninh Thuận quay thưởng vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSNT do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận phát hành và quay số mở thưởng vào lúc 17h15 thứ Sáu hàng tuần.

Trúng xổ số Ninh Thuận lĩnh thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 3/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.