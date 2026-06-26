Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/6/2026 - Trực tiếp XSNT 26/6

Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 26/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/6/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 26/6/2026

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- XSNT 19/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công bố kết quả xổ số ngày 19/6/2026 với giải đặc biệt là 244344 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 19/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 19/6/2026.

- XSNT 12/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng ngày 12/6/2026 như sau:

XSNT 12/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/6/2026.

- XSNT 5/6/2026

Kết quả xổ số ngày 5/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng có giải đặc biệt là 420259 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 5/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 5/6/2026.

- XSNT 29/5/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 29/5/2026 có giải đặc biệt là 715293 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSNT 29/5, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 29/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT gồm đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT gồm đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Mua vé số Ninh Thuận ở đâu?

Người chơi có thể mua vé số Ninh Thuận tại các đại lý vé số hoặc người bán vé số dạo.

Xổ số Ninh Thuận quay vào ngày nào và lúc mấy giờ?

XSNT do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15 thứ Sáu hàng tuần.

Trúng xổ số Ninh Thuận nhận thưởng ở đâu?

Người trúng số lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 26/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.