Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 - XSCT 10/9

XSCT 10/9. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 10/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSCT 3/9, kết quả xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 3/9/2025
- XSCT 27/8/2025
- XSCT 20/8/2025
- XSCT 13/8/2025
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải
- Giải bảy (trúng 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng số đầu tiên (số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Nam thứ 2 do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ 3 quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.
- Xổ số miền Nam thứ 4 quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.
- Xổ số miền Nam thứ 5 quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.
- Xổ số miền Nam thứ 6 quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.
- Xổ số miền Nam thứ 7 quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.
- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.