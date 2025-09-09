Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 - XSCT 10/9

XSCT 10/9. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 10/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 10/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng số đầu tiên (số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Xổ số miền Nam thứ 5 quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ 6 quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long.

- Xổ số miền Nam thứ 7 quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.