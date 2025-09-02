XSCT 3/9. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 3/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 3/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/9/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 3/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải được 6 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ 5 quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ 6 quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.