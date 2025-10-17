Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/10/2025 - XSBP 18/10

XSBP 18/10. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 18/10/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 18/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

