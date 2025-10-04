Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/10/2025 - XSBP 4/10

XSBP 4/10. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/10/2025 quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/10/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 4/10/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày, được tính kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 4/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.