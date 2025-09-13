Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 13/9/2025 - XSBP 13/9

XSBP 13/9. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 13/9/2025 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng XSBP 13/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 13/9/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 13/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Nếu ngày thứ 30 rơi vào ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định thì công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng vào ngày làm việc liền kề. Sau thời hạn 30 ngày, các vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời hạn trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định là không quá 5 ngày kể từ ngày công ty XSKT nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ 3 mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ 6 mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ 7 mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 13/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.