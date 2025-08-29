Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/8/2025 - XSBP 30/8

XSBP 30/8. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/8/2025 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng XSBP 30/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/8/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 30/8/2025

Xem lại KQXSBP các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBP 23/8, kết quả xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 23/8/2025

XSBP 23/8, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 23/8/2025.

- XSBP 16/8/2025

XSBP 16/8, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 16/8/2025.

- XSBP 9/8/2025

XSBP 9/8, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 9/8/2025.

- XSBP 2/8/2025

XSBP 2/8, kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 2/8/2025.

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSBP

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé số trúng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giải đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 sẽ quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- XSMN thứ 7 sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.