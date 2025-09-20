Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/9/2025 - XSBP 20/9

XSBP 20/9. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/9/2025 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả các giải thưởng XSBP 20/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/9/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 20/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số thưởng. Quá thời hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời hạn trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 20/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.