Kết quả U23 UAE vs U23 Syria, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

U23 UAE 1-1 U23 Syria Almemari 23' 55' Al Omar

Trận U23 UAE đấu với U23 Syria diễn ra lúc 23h30 ngày 13/1.

Đội hình U23 UAE vs U23 Syria

U23 UAE: Khaled Tawhid (22), Mubarak Zamah (2), Leonard Amesimeku (3), Ali Almemari (7), Ali Abdulaziz (8), Mansoor Al Menhali (10), Yousif Almarrzooqi (13), Solomon Sosu (14), Junior Ndiaye (16), Hazem Abbas (20), Richard Akonnor (23).

U23 Syria: Maksim Sarraf (1), Ahmad Faqa (2), Abdallah Zakreet (5), Mahmoud Nayef (8), Mahmoud Al Aswad (10), Anas Al Dahhan (11), Al Mekdad Ahmad (14), Abdulrahman Al Arjah (15), Ayham Kranbeh (17), Mahmoud Al Omar (18), Mohammad Al Mustafa (19).

U23 UAE đấu với U23 Syria ở trận quyết định suất đi tiếp.

Bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 theo thông tin chính thức từ AFC. Tính đến hết trận U23 UAE vs U23 Syria, cục diện bảng B như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 2 8-0 6 2 UAE 2 2-3 3 3 Syria 2 1-5 3 4 Qatar 2 0-3 0

Thông tin U23 UAE và U23 Syria

Trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria quyết định vị trí thứ hai tại bảng B. U23 UAE nắm lợi thế nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Do đó, đội bóng này chỉ cần hòa để giành quyền vào tứ kết và trở thành đối thủ của U23 Việt Nam. Trong khi đó, U23 Syria phải thắng mới vượt qua vòng bảng.

Chiến thắng 1-0 trước U23 Qatar giúp U23 Syria nuôi hy vọng đi tiếp. Dù vậy, trận thua đậm U23 Nhật Bản ở ngày ra quân khiến họ gặp bất lợi lớn. Màn thể hiện của U23 Syria cũng bị đánh giá là thua kém so với U23 UAE về chất lượng.

Trong khi đó, U23 UAE dường như đã xác định quyết đấu với U23 Syria từ sớm. Huấn luyện viên Marcelo Broli cất nhiều trụ cột, chấp nhận thua U23 Nhật Bản 0-3 để dồn sức cho trận quyết định. U23 UAE chỉ cần một trận hòa, nhưng đương nhiên là họ hướng tới chiến thắng.

“Điều tôi luôn quan tâm là tình trạng thể lực của đội bóng khi kết thúc trận đấu, để có thể đánh giá và sử dụng đội hình tốt nhất cho trận tiếp theo. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức rằng trận đấu sắp tới là quan trọng nhất của loạt trận này vì nó sẽ quyết định suất đi tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu theo cách đó và có rất nhiều sự tự tin vào khả năng vượt qua U23 Syria", huấn luyện viên trưởng của U23 UAE cho biết.

Xem lịch thi đấu U23 châu Á 2026 để không bỏ lỡ các trận đấu quyết định tại vòng tứ kết và vòng knock-out.