Kết quả Iran vs New Zealand, bảng G World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

World Cup 2026 mang đến cho người hâm mộ 4 trận hòa trong ngày thi đấu 16/6 (giờ Việt Nam). Đội tuyển Iran và New Zealand tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn, kết thúc với tỷ số 2-2. Iran 2 lần bị dẫn trước nhưng vẫn giành lại 1 điểm để duy trì mạch bất bại cho các đại diện châu Á ở giải đấu năm nay.

Đây là trận đấu có nhịp độ cao và cục diện thay đổi liên tục. Tỷ lệ kiểm soát bóng của 2 đội chênh lệch không nhiều (48% - 52%). Iran có 17 pha dứt điểm, trong khi chỉ số này của New Zealand là 14.

Iran và New Zealand tạo ra thế trận hấp dẫn. (Ảnh: Reuters)

Cách chơi trực diện của New Zealand phát huy hiệu quả nhờ sự kết nối giữa Chris Wood và Elijah Henry Just. Cả 2 bàn thắng của New Zealand đều đến từ công thức này: Wood làm tường, chuyền bóng đúng thời điểm để Just dứt điểm.

Pha bóng hiệu quả đầu tiên của cặp đôi này diễn ra ở ngay phút thứ 7. Wood kiến tạo cho Just thoát xuống và sút tung lưới Iran, đưa New Zealand vượt lên. Bàn thua sớm khiến Iran phải đẩy cao nhịp độ.

Sau bàn thua, Iran mất vài phút để ổn định lại thế trận. Đội bóng châu Á kiểm soát bóng không nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau khi nghỉ tiếp nước giữa hiệp được Iran tận dụng tốt.

Bàn gỡ hòa của Rezaeian là kết quả của giai đoạn Iran chơi sáng hơn ở trung lộ. Pha phối hợp trước vòng cấm khiến hàng thủ New Zealand bị kéo lệch, trước khi Ramin Rezaeian lao lên dứt điểm cận thành.

Thế trận không thay đổi nhiều sau giờ nghỉ. Cặp Wood - Just mang về bàn thắng thứ hai cho New Zealand ở phút 55. Cầu thủ kiến tạo và ghi bàn không thay đổi.

Nếu New Zealand có 2 tiền đạo ăn ý, Iran cũng có Rezaeian đạt phong độ cao. Phút 64, cầu thủ này tạt bóng chuẩn xác để Mohebi đánh đầu dội cột hiểm hóc đưa bóng vào lưới. Iran lần thứ hai gỡ hòa trong trận đấu và đó là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực dồn ép của họ.

Hai đội tiếp tục luân phiên nhau ép sân trong những phút cuối nhưng không bên nào có thêm bàn thắng để giành 3 điểm.

Iran 2 2 New Zealand Rezaeian 33' 7' Just Mohebi 64' 55' Just

Đội hình Iran và New Zealand

Iran: Alireza Beiranvand (1), Shoja Khalilzadeh (4), Milad Mohammadi (5), Saeid Ezatolahi (6), Mohammad Mohebbi (8), Mehdi Taremi (9), Saman Ghoddos (14), Arya Yousefi (17), Ali Nemati (19), Shahriyar Moghanloo (20), Ramin Rezaeian (23).

New Zealand: Max Crocombe (1), Tim Payne (2), Michael Boxall (5), Joe Bell (6), Marko Stamenic (8), Chris Wood (9), Sarpreet Singh (10), Elijah Just (11), Liberato Cacace (13), Finn Surman (16), Callum McCowatt (20).