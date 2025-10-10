Kẹt đầu vào cửa sổ ô tô khi đang lau dọn, người phụ nữ chết thương tâm

(VTC News) -

Bà Bernadette Delmotte (60 tuổi) chết ngạt vào ngày 13/6 sau khi bị kẹt cổ trong cửa sổ chiếc Fiat 500 của mình tại làng Bissy-sur-Fley (tỉnh Saône-et-Loire, vùng Bourgogne-Franche-Comté, miền đông nước Pháp). Thi thể của bà được phát hiện bên trong xe; tư thế cho thấy tai nạn thương tâm xảy ra khi bà đang lau dọn phương tiện.

Theo France 3, trước đó, Delmotte có thể đã quên kéo phanh tay. Khi chiếc xe bắt đầu trôi nhẹ, bà nhoài người qua cửa sổ để cố ngăn lại. Trong lúc hỗn loạn, tay bà vô tình chạm vào nút điều khiển cửa sổ điện, khiến kính xe tự động nâng lên và kẹp chặt vào cổ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Bernadette Delmotte đã chết vì ngạt thở.

Người bạn thân của nạn nhân, Béatrice, kể lại: “Hình như phanh tay chưa được kéo. Chiếc xe bắt đầu chạy ngược về phía sau và để ngăn lại, Bernadette đã nhảy qua cửa sổ đang mở. Nhưng tay bà vô tình chạm vào nút điều khiển, khiến cửa sổ kẹp lại ngay trên cổ".

Tai nạn đau lòng chỉ được phát hiện khi những người bạn của Delmotte nhận ra bà không xuất hiện trong bữa tối như đã hẹn. Sau nhiều cuộc gọi không được trả lời, họ tìm đến nhà và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trong chiếc ô tô đang đỗ. Delmotte là huấn luyện viên và cố vấn đào tạo đã nghỉ hưu, được nhiều người yêu mến vì tính tình hòa nhã, cẩn thận và tận tâm.

Anh trai của nạn nhân, ông François Delmotte, chia sẻ rằng ông gần như không tin nổi có tai họa này. “Khi họ gọi báo tin, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Họ nói có vấn đề với chiếc xe nên tôi nghĩ đó là tai nạn giao thông. Sau đó, tôi mới nhận ra sự thật khủng khiếp ấy. Cả cảnh sát lúc đầu cũng bối rối, không ai hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra", ông François nói.

François cho biết ông đã viết thư cho hãng Fiat để kể lại vụ việc, mong muốn hãng xem xét lại cơ chế an toàn của hệ thống cửa sổ điện: “Tôi không yêu cầu bồi thường, vì điều đó chẳng thể mang em gái tôi trở lại. Tôi chỉ muốn ngăn những thảm kịch tương tự xảy ra với người khác".

Bernadette đang lau chùi chiếc Fiat 500 của mình khi tai nạn xảy ra. (Ảnh: Getty Images)

Bernadette Delmotte chết ngạt do bị kẹt trong cửa sổ tự động của ô tô.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Bernadette Delmotte chết do ngạt thở, cái chết được xác định là do tai nạn. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu tội phạm hay hành vi cố ý nào liên quan.

Trường hợp của Delmotte khiến nhiều người nhớ đến vụ việc tương tự xảy ra ở Ukraine vào năm 2021. Một phụ nữ trẻ thiệt mạng vì bị kẹt cổ trong cửa sổ chiếc BMW đang dừng. Đang ăn mừng sinh nhật lần thứ 21, cô với tay ra qua cửa sổ để đón con gái, đứa trẻ vô tình bấm nút cửa sổ điện khiến cổ họng cô bị kẹp chặt.

Những tai nạn hy hữu này là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn của các thiết bị tự động trên xe hơi, đặc biệt khi người dùng chủ quan hoặc mất tập trung chỉ trong tích tắc. Với sự phát triển của công nghệ, các chuyên gia an toàn kêu gọi nhà sản xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế cảm biến và dừng tự động của cửa sổ xe, để không còn những cái chết thương tâm như của Bernadette Delmotte.