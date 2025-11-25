Kẻ cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp bị bắt

(VTC News) -

Sáng 25/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành tối 23/11. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tung lực lượng truy xét, Nguyễn Trung Tín (sinh năm 2000, trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) đã bị bắt cùng nhiều tang vật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 23/11, Tín đến một tiệm vàng ở ấp Tân Phong (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) với vỏ bọc là khách mua hàng. Trong lúc chủ tiệm sơ hở khi đưa ra sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng, Tín bất ngờ giật lấy và phóng ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an.

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Thay – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp – chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, rà soát nhiều tuyến. Từ dữ liệu và thông tin thu thập, lực lượng công an xác định Nguyễn Trung Tín chính là kẻ gây án.

Chiều 24/11, Tín bị bắt ở một nhà trọ thuộc ấp 5, xã Tân Phước 3. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều trang sức vàng cùng giấy tờ, vật dụng liên quan vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Tín khai đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Long Giang, sống trọ cùng vợ. Do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo và chơi game cờ bạc online, Tín mang xe máy của vợ đi cầm cố. Bí bách, hắn nảy sinh ý định cướp giật để có tiền chuộc xe và tiếp tục lao vào tiền ảo.

Sau khi cướp được sợi dây chuyền, Tín trốn về phòng trọ. Sáng 24/11, hắn thuê ô tô mang số vàng cướp được đến một cửa hàng ở xã Mỹ Lợi bán lấy 114 triệu đồng. Có tiền, Tín mua lại một số trang sức, tivi, tủ lạnh và nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục đầu tư tiền ảo, đồng thời chuộc xe máy cho vợ.

Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.