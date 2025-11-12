Jollibee và hành trình 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực tại Việt Nam

(VTC News) -

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 20 năm Jollibee chính thức có mặt tại Việt Nam. Không chỉ là hành trình mở rộng về quy mô, đây còn là câu chuyện của một thương hiệu đã thấu hiểu thị trường, gắn kết với văn hóa ẩm thực Việt và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Jollibee Việt Nam hành trình chinh phục triệu người Việt từ Nam ra Bắc

Hai mươi năm qua là hành trình lan tỏa niềm vui ẩm thực của Jollibee đến các gia đình Việt từ Nam ra Bắc; từ cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM đến hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc và hướng đến mục tiêu có 250 cửa hàng vào năm 2025. Jollibee nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ hương vị phù hợp với khẩu vị Việt và chất lượng ổn định.

Luôn đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động, vào năm 2019, Jollibee Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy chế biến tại Long An. Nhà máy của Jollibee được đầu tư dây chuyền hiện đại và quy trình khép kín đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì sự đồng nhất giữa các cửa hàng trên toàn hệ thống, mang sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.

Jollibee Việt Nam cũng tập trung nâng tầm trải nghiệm toàn diện từ chất lượng thức ăn cho tới không gian cửa hàng trẻ trung, sáng tạo và hiện đại, giúp nâng tầm trải nghiệm của thực khách, đặc biệt là các thực khách trẻ - tập khách hàng tiềm năng. Tại Việt Nam các món Gà Giòn Vui Vẻ, Mỳ Ý Jolly và đặc biệt là sốt chua ngọt được thương hiệu nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị người Việt.

Các món ngon của Jollibee và chú Ong Bee vui vẻ đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.

Sự linh hoạt trong cách tiếp cận khách hàng, Jollibee Việt Nam đã dần khẳng định vị thế trong ngành thức ăn nhanh, trở thành thương hiệu “triệu người yêu”. Những hình ảnh quen thuộc như cuối tuần cả gia đình cùng đi ăn gà rán Jollibee, hay tổ chức tiệc sinh nhật, chụp hình cùng chú Ong Bee để lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ,... Những hình ảnh ấy đã trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ của nhiều thế hệ người Việt.

Hai mươi năm xây niềm tin, vững vị thế

Sau 2 thập kỷ phát triển tại Việt Nam, Jollibee khẳng định được vị thế vững chắc trong ngành F&B và tiến dần tới mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu thức ăn nhanh được yêu thích nhất Việt Nam.

Theo báo cáo của Vietnam Report (9/2025), Jollibee Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng Top 5 Công ty Dịch vụ ăn uống uy tín năm 2024 (nhóm ngành chuỗi nhà hàng, dịch vụ đồ ăn, nhượng quyền). Thương hiệu đã 3 năm liền có mặt trong Top 5 của bảng xếp hạng này. Trước đó, trong một báo cáo về thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu (2024), Jollibee đang là doanh nghiệp hiện dẫn đầu thị phần chuỗi thức ăn nhanh tại Việt Nam, chiếm 22%.

Đại diện Jollibee Việt Nam trao tặng xe đạp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tập trung kinh doanh, Jollibee còn tích cực đóng góp cho xã hội thông qua nhiều chương trình cộng đồng. Với các dự án nổi bật như Triệu Khoảnh Khắc Gà Giòn Vui Vẻ, Triệu Yêu Thương, Tiếp Bước Em Đến Trường,... trao tặng xe đạp, học bổng, xây dựng lớp học cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thực hiện nhiều chương trình giải trí gắn kết cộng đồng học sinh, sinh viên như Chuyến Xe Vui Vẻ, The Jolly Star,... đã trở thành dấu ấn quen thuộc mỗi mùa tựu trường.

Mỹ Tâm và dàn nghệ sĩ trẻ sẽ có mặt trong lễ hội âm nhạc The Jolly Day mừng cột mốc 20 năm của Jollibee tại Việt Nam.

Sắp tới đây, ngày 22/11/2025, thương hiệu sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc The Jolly Day đánh dấu cột mốc đặc biệt - 20 năm của Jollibee Việt Nam. Lễ hội âm nhạc The Jolly Day sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với dàn khách mời Mỹ Tâm, RHYDER, Hoàng Dũng, Double2T, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ và đội hình Tân Binh Thăng Cấp, hứa hẹn sẽ tạo nên một sự kiện giải trí vô cùng sôi động.

Cột mốc 20 năm không chỉ là con số, mà còn là hành trình kiên định đồng hành và thấu hiểu người tiêu dùng, do đó Jollibee Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào sự đổi mới sáng tạo trong sản phẩm, hướng tới xây dựng tiêu chuẩn trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn và chất lượng hơn.